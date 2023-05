Lazio-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Mercoledì 3 maggio alle ore 21:00 la Lazio sfiderà all’Olimpico il Sassuolo per la 33esima giornata di Serie A. I biancocelesti secondi in classifica con 61 punti sono reduci dalla sconfitta per 3-1 a Milano contro l’Inter; i neroverdi con 43 punti sono undicesimi. L’andata terminò con una vittoria biancoceleste per due a zero.

Lazio-Sassuolo, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non potrà contare su Romagnoli per la sfida di mercoledì. Il difensore infatti salterà la partita per squalifica. Al suo posto ci sarà Patric insieme a Casale, con Hysaj e Marusic terzini. In porta Provedel. A centrocampo assente anche Cataldi per infortunio. Pronto Vecino, insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco confermato il tridente titolare con Zaccagni e Felipe Anderson a sostegno di Immobile. Dalla panchina Pedro.

Diverse assenze per Dionisi. Nel Sassuolo mancheranno Pinamonti e Maxime Lopez per squalifica, al loro posto Defrel e Obiang. In attacco ritorna titolare Domenico Berardi.

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Laurentiè. All.: Dionisi

Lazio-Sassuolo, dove vederla

La partita fra Lazio e Sassuolo sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky potranno vedere la sfida dell’Olimpico sul canale Sky Sport oppure in streaming su SkyGo.