Lazio-Sassuolo 2-0: Felipe Anderson fa volare i biancocelesti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte per due a zero il Sassuolo all'Olimpico e blinda il secondo posto. I biancocelesti stanchi vanno a sprazzi e quando cambiano ritmo fanno male ai neroverdi. L'inizio di match vede partire bene la squadra di Sarri che sblocca la partita con Felipe Anderson (MVP). Poi la Lazio accusa la stanchezza ma resiste al palleggio neroverde e nel recupero chiude la pratica col gol di Basic. Menzione speciale per Marcos Antonio autore di una partita sontuosa. La Lazio che risupera la Juventus e si riprende il secondo posto.

Lazio-Sassuolo, la cronaca

Al 3’ Lazio pericolosa con Felipe Anderson che chiama alla parata Consigli e sulla respinta Marcos Antonio non trova la porta di poco. Al 13esimo tiro di Immobile respinto dal portiere e sulla ribattuta Vecino manda fuori. Al 14esimo gran pallone nello spazio di Marcos Antonio per Felipe Anderson che controlla il pallone alla grande e batte Consigli. Al 20esimo tiro a giro di Zaccagni che esce di poco. Al 31esimo Sassuolo vicino al pareggio con Henrique che da ottima posizione al volo non trova la porta. Al 37esimo scorribanda di Lazzari col terzino che arriva al tiro ma centrale. Nell’ultimo di recupero del primo tempo grande occasione per i neroverdi con un gran destro di Frattesi che colpisce la traversa. Al 70esimo mancino di Berardi, para bene Provedel. Al 75esimo il portiere laziale è attento su punizione di Bajrami. All'86esimo mancino di Basic che sfiora il palo. Nel recupero contropiede Lazio finalizzato da Basic che fa esplodere l'Olimpico.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 6,5, Patric 6,5, Marusic 6 (dal 68’ Hysaj 6); Marcos Antonio 7 (dal 73’ Basic 7), Vecino 5,5 (dal 45’ Milinkovic-Savic 6), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 7, Immobile 6 (dal 68' Pedro 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Zortea 5,5 (dal 73’ Toljan 6), Tressoldi 5,5 (dall'88' Erlic s.v.), Ferrari 5, Rogerio 6; Obiang 5,5 (dall82' Thorstvedt s.v.), Frattesi 6,5, Henrique 5,5; Berardi 6,5, Defrel 6 (dal 72’ Alvarez 6), Laurentiè 5 (dal 46’ Bajrami 6). All.: Dionisi 6

Marcatori: 14’ Felipe Anderson (L), 93' Basic (L)

Ammoniti: Luis Alberto (L), Marusic (L), Lazzari (L); Berardi (S), Laurentie (S), Tressoldi (S), Zortea (S), Toljan (S)

Arbitro: Irrati

I top e flop biancocelesti

Felipe Anderson 7: Il migliore della Lazio. Segna e dà il via al raddoppio di Basic.

Basic 7: Entra bene in partita e trova il gol della sicurezza.

Marcos Antonio 7: Partita maiuscola del brasiliano. Bene in impostazione che in fase difensiva. Serve l’assist a Felipe Anderson.

Vecino 5,5: Si vede poco. Ha una grande occasione a porta vuota ma la spreca.