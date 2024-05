Lazio-Sassuolo 1-1: Zaccagni gol su punizione, Romagnoli non perfetto

La Lazio pareggia per uno a uno contro il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A. All'Olimpico nella serata di addio di Felipe Anderson e del ritorno di Eriksson, vince la noia con la squadra di Tudor che fa poco per strappare i tre punti. Alla rete di Zaccagni risponde subito Viti che permette ai neroverdi già retrocessi di uscire indenni dalla Capitale. Con questo risultato la Lazio centra matematicamente la qualificazione alla prossima Europa League.

Tabellino

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino (dal 53’ Felipe Anderson), Rovella (dal 53’ Guendouzi), Pellegrini (dal 70’ Lazzari); Kamada, Zaccagni (dall’89’ Pedro); Castellanos (dal 70’ Immobile). All.: Tudor

Sassuolo (3-5-2): Cragno; Erlic, Ferrari, Viti; Missori (dall’88’ Pedersen), Lipani (dall’83’ Pinamonti), Obiang, Thorstvedt, Doig (dal 74’ Toljan); Volpato (dal 74’ Laurientè), Mulattieri (dall’83’ Racic). All.: Ballardini

Marcatori: 60’ Zaccagni (L); 66’ Viti (S)

Ammoniti: Kamada (L), Guendouzi (L), Zaccagni (L); Volpato (S)

Arbitro: Tremolada

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 6,5: La sua punizione, in cui ci sono tante responsabilità di Cragno, regalano un'emozione in una partita a dir poco noiosa.

Hysaj 5,5: In avvio ha l'occasione per segnare ma la spreca in malo modo.

Kamada 5,5: Sottotono e comunque si vede cancellare il gol da una bella parata di Cragno.

Romagnoli 5: In ritardo e sfortunato in occasione del gol del pareggio del Sassuolo.