Lazio-Sassuolo 2-1: Lazzari e Milinkovic decisivi sotto la grandine. Cronaca, commento e pagelle della partita

Col brivido finale la Lazio vince per due a uno contro il Sassuolo e supera nuovamente la Roma in classifica. All’Olimpico fra pioggia e grandine, la Lazio gioca una buona partita creando tantissime occasioni da rete e andando a segno con Lazzari e Milinkovic. Il serbo migliore in campo per distacco. Una partita controllata in gran parte dalla Lazio messa però in discussione nel finale a causa dell’ennesima disattenzione difensiva, stavolta del duo Patric-Lazzari, ma il Sassuolo non ha tempo per recuperare. Non positiva la prova di Ciro Immobile, apprezzabile per l’impegno ma oggi in versione Nazionale spreca in maniera clamorosa almeno tre palle gol. Nel complesso la Lazio ha meritato la vittoria e Sarri può essere contento per la buona reazione della squadra dopo la sconfitta nel Derby.

Lazio-Sassuolo, la cronaca

Tantissime occasioni dopo appena cinque minuti. Prima è pericolosa la Lazio in contropiede con Lazzari ma il suo diagonale è respinto da Consigli. Poi è il turno del Sassuolo prima con Traore (tiro di poco fuori) e poi con Scamacca che prova col pallonetto a superare Strakosha, ma l’albanese si oppone bene in uscita. Al 17esimo la Lazio passa in vantaggio con Lazzari. Il terzino di Sarri recupera palla e si lancia in avanti, rientra sul sinistro e appena fuori area batte Consigli. La Lazio continua a creare occasioni, prima è Zaccagni a sfiorare il raddoppio di testa, poi è Marusic a chiamare Consigli al grande intervento. Al 37esimo Immobile da ottima posizione, su assist di Felipe Anderson, cestina la rete del due a zero. Poi è il turno di Felipe Anderson ma Consigli si oppone coi piedi. Il Sassuolo risponde con Kyriakopoulos ma il suo mancino è messo in angolo da Strakosha. Al 42esimo occasionissima neroverde: Traore serve Frattesi che di testa colpisce il palo, sul continuo dell’azione Defrel controlla palla da ottima posizione ma calcia centrale. Al 49esimo continua la serata horror di Immobile che spreca tutto solo dentro l’area un assist perfetto di Milinkovic. Il serbo si mette in proprio al 51esimo e sigla la rete dei due a zero. Luis Aberto batte velocemente una punizione che il Sergente biancoceleste devia col mancino alle spalle di Consigli. Al 71esimo traversa di Luis Alberto direttamente da calcio d’angolo. Al 94esimo il Sassuolo accorcia le distanze con Traore, bravo il centrocampista a sfruttare una deviazione di Samele e battere Stakosha.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Lazzari 6,5, Patric 5,5, Acerbi 6, Marusic 6; Leiva 6,5 (dal 79’ Cataldi s.v.), Milinkovic 7,5 (dall’85’Basic s.v.), Luis Alberto 6,5 (dal 93’ Akpa Akpro s.v.); Zaccagni 6,5, Immobile 5,5, Felipe Anderson 6,5. All.: Sarri 7.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 6 (dal 74’ Toljan 5,5), Ayhan 5, Ferrari 4,5, Kyriakopoulos 5 (dal 46’ Rogerio 6); Frattesi 6,5 (dal 74’ Harroui 5,5), Hernique 5; Defrel 5,5 (dall’84’ Oddei s.v.), Raspadori 5, Traore 7; Scamacca 5 (dall’89’ Samele 6,5). All.: Dionisi 5.

Marcatori: 17’ Lazzari (L), 51’ Milinkovic (L); 94’ Traore (S)

Ammoniti: Felipe Anderson (L); Kyriakopoulos (S), Frattesi (S), Harroui (S)

Arbitro: Rapuano

I top e flop biancocelesti

Milinkovic 7,5: Partita gigantesca del Sergente biancoceleste. Tocchi di grandissima qualità e gol che chiude definitivamente la partita. Esce fra gli applausi dell’Olimpico.

Lazzari 6,5: Una spina nel fianco per la difesa neroverde per tutto il primo tempo. Si costruisce da solo la rete che sblocca la partita. Cala nella ripresa e si perde Traore in occasione del gol del Sassuolo.

Leiva 6,5: Grande partita di sostanza del brasiliano. Recupera tantissimi palloni.

Immobile 5,5: Spreca clamorosamente almeno tre palle gol. Oggi in versione Nazionale.