Lazio e Sarri ancora insieme: il rinnovo è ufficiale

Maurizio Sarri e la Lazio ancora insieme. Il club biancoceleste ha annunciato nella giornata di oggi di aver rinnovato il contratto del tecnico fino al 2025.

Il comunicato

Un comunicato semplice e diretto proprio come Maurizio Sarri. Così la Lazio ha annunciato il rinnovo del tecnico che si lega alla panchina biancoceleste fino al 2025. Ecco il testo: "La S.S. Lazio comunica che il tecnico Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell'accordo fino al 2025".

Il tecnico lo scorso anno aveva firmato un biennale, con opzione per il terzo anno, a 3 milioni di euro a stagione più bonus. Il nuovo contratto esteso fino al 2025 garantirà a Sarri un ingaggio di 3,5 milioni che potrebbero essere 4 in caso di raggiungimento di determinati bonus. Inoltre nel nuovo contratto non sono previste clausole rescissorie nè buonuscite.

Sarri e la Lazio

Sarri è arrivato alla Lazio la scorsa estate concludendo il campionato al quinto posto della classifica, quindi conquistando la qualificazione alla prossima Europa League, chiudendo davanti ai rivali cittadini della Roma per un punto. Il bilancio di Sarri sulla panchina laziale in tutte le competizioni è di 21 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte.