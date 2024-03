Immobile e non solo. Chi sono i "non giovani" di Sarri

L’eliminazione contro il Bayern Monaco ha lasciato diverse ombre sul futuro della Lazio. La squadra biancoceleste fuori dalla Champions League, è in semifinale di Coppa Italia mentre in campionato arranca al nono posto distante ben 11 punti dal quarto occupato dal Bologna. Questo finale di stagione sarà decisivo per Sarri e per molti giocatori “non giovani” che potrebbero lasciare Formello al termine di un’annata, in cui ci aspettava un salto di qualità dopo lo straordinario campionato precedente, che al momento resta più amara che dolce per la Lazio.

Le parole di Sarri

Sarri non è contento della squadra e del mercato di Lotito. A più riprese il tecnico, il cui contratto scade nel 2025, ha espresso pubblicamente il suo pensiero scontrandosi con il suo presidente. Nel post Bayern ha parlato del futuro suo e dei giocatori. “Ho un contratto anche per il prossimo anno” – ha dichiarato Sarri – “poi che il ciclo si possa concludere può essere, la squadra non è giovane, quindi forse si farà qualcosa". Sarri ha un buon legame con la tifoseria e l’ambiente, e nonostante gli scontri la stima (reciproca) con Lotito è salda. Ecco allora che il tecnico chiede, nuovamente modifiche importanti alla rosa per poter costruire qualcosa di importante.

Immobile ai saluti?

Fra i “non giovani” della squadra c’è sicuramente Ciro Immobile (’90). Il capitano della Lazio è finito nel mirino della critica anche dei tifosi laziali dopo il ritorno col Bayern Monaco. L’attaccante sullo 0-0 ha fallito una clamorosa occasione che avrebbe potuto cambiare il futuro europeo della Lazio. Non è la prima volta che l’attaccante viene contestato e già in passato nonostante il legame con l’ambiente è stato vicino all’addio. In questa stagione, il suo rendimento è stato altamente deludente solo 6 gol in campionato (4 in Champions) in 23 presenze. Un’annata costellata da problemi fisici che potrebbero spingere Lotito a prendere in seria considerazione la cessione del capitano. Un’opzione da non scartare considerando su di lui c’è sempre l’interesse di club Arabi ma soprattutto dell’Inter del suo mentore Simone Inzaghi. A Milano, Immobile non sarebbe un titolarissimo ma troverebbe l’allenatore che più di tutti l’ha saputo valorizzare e un modo di giocare più congruo alle sue caratteristiche.

I non giovani

Fra i non giovani pronti a lasciare la Lazio c’è sicuramente Pedro. Il campione spagnolo, classe 1987, in questa stagione sta trovando pochissimo spazio (600 minuti in Serie A) chiuso anche dalle prestazioni di Isaksen. Lui, col contatto in scadenza nel 2024, è pronto a salutare Formello. Per la rifondazione chiesta di Sarri fra gli indiziati a lasciare la Lazio c’è anche un altro spagnolo, Luis Alberto. Il Mago (1992) è diventato un leader della squadra dopo la partenza di Milinkovic-Savic, ma anche lui vive di alti e bassi anche per via delle indicazioni di Sarri che chiede tanto sacrificio fisico al centrocampista. Dopo varie sessioni in cui col suo “mal di pancia” è andato verso la cessione, la prossima estate potrebbe essere quella giusta per l’addio. Per motivi diversi con le valigie in mano anche Felipe Anderson (‘93) e Kamada (’96).