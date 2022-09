Umiltà e rispetto: così la Lazio allontana il germe

La Lazio ha vinto e convinto contro la Cremonese spazzando via le critiche e i problemi post Europa League. La nefasta notte danese aveva fatto parlare Sarri di un germe all'interno dello spogliatoio biancoceleste, ma a Cremona gli antidoti rispetto e umiltà hanno guarito, almento temporaneamente, la Lazio.

Sarri e il germe

"La mia paura è che ci sia qualche fattore scatenante, un germe, che non siamo mai riusciti a individuare e a domare. Parlo di germe nel senso che qualcuno possa trasmettere questo indipendentemente dalla sua volontà. Che ci sia una trasmissione involontaria". Così ha parlato Sarri al termine di Midtjylland-Lazio terminata 5 a 1 per i danesi. Dopo le parole del tecnico è partita una caccia alle streghe con Luis Alberto primo indiziato, ma il tecnico non pensava e non pensa ad un calciatore. Sarri con germe intende presunzione che la Lazio ha spesso avuto anche nella scorsa stagione contro avversari modesti.

Umiltà

La prima cura per il germe della Lazio è stata l'umiltà. La Lazio contro la Cremonese è scesa in campo consapevole della propria forza, nettamente superiore agli avversari ma consapevole di quelle che doveva fare. Non ha sottovalutato l'avversario, ha giocato cattiva, con fame ed ha espresso un bel calcio chiudendo la partita in appena 45 minuti con un secco tre a zero. Poteva essere una trappola Cremona dopo la trasferta danese ma la Lazio non ha sbagliato.

Rispetto

Il rispetto è stata la seconda medicina usata dalla Lazio. Il rispetto non solo per un avversario che ha messo in difficoltà squadre importanti come Roma e Atalanta (capolista della Serie A), ma anche verso i propri tifosi. Infatti la società biancoceleste dopo la brutta figura in Danimarca ha chiesto scusa ai suoi fan prima con le parole di Immobile nell'immediato post-gara poi con i fatti. La Lazio ha infatti rimborsato i 225 tifosi laziali che avevano seguito la squadra in Europa League. Un bel gesto della società biancoceleste che ha chiesto così scusa al suo popolo. Scelta simile a quella fatta dalla Roma la scorsa stagione che regalò i biglietti per la finale di Conference League a suoi 166 abbonati presenti nella clamorosa caduta di Mourinho contro il Bodo/Glimt.