Sarri graziato. Ecco la decisione del Giudice Sportivo

Sospiro di sollievo in casa Lazio con Giudice Sportivo che ha graziato Maurizio Sarri. Il tecnico infatti era in attesa di conoscere le decisioni riguardo una sua eventuale squalifica dopo il gestaccio contro il Verona e le accuse verso gli arbitri nel post Lazio-Napoli. L'allenatore laziale non è stato squalificato.

Sarri furioso

Maurizio Sarri era a rischio squalifica per due circostanze. La prima risale a Lazio-Napoli del 3 settembre quando dopo essersi visto negare un calcio di rigore per un fallo di Mario Rui su Lazzari, Sarri ha attaccato in maniera dura l'operato dell'arbitro Sozza più in generale l'AIA ("arbitri scarsi o in malafede"). Durante Lazio-Verona di domenica 11 settembre invece l'allenatore biancoceleste ha rivolto un dito medio alla panchina del Verona. Un brutto gesto per cui a Formello si temeva la squalifica.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha emesso il suo verdetto graziando Sarri. L'allenatore della Lazio infatti è stato punito con un'ammonizione più diffida per quanto riguarda il gestaccio del dito medio. Questa la motivazione del comunicato: "Per aver rivolto un gesto irrispettoso nei confronti di un componente della panchina avversaria con il quale al termine della gara si scusava". Sono state proprio le scuse di Sarri ad evitare la stangata. Per quanto riguarda il fascicolo aperto dalla FIGC per le gravi accuse al sistema arbitrale il tutto si è chiuso con un patteggiamente con Sarri che dovrà pagare un'ammenda di 4mila euro così come la Lazio.

Sarri sarà dunque regolarmente in panchina domenica 18 settembre contro la Cremonese.