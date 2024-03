La Lazio fa chiarezza sul futuro di Sarri

Maurizio Sarri e la Lazio ancora insieme. Questo è il fulcro di un comunicato ufficiale del club biancoceleste. Un messaggio che intende cacciare via l’aria di crisi paventata a Formello fra tecnico e dirigenza.

Il comunicato

Un messaggio semplice e diretto quello della Lazio che conferma il tecnico anche per la prossima stagione. Ecco il comunicato “In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento”.

Rivoluzione nella rosa

Come riportato da RomaToday, la stima fra Sarri e Lotito è salda nonostante le frecciatine non velate fra patron e tecnico riguardo il mercato. In estate quello che la società valuterà non è il cambio in panchina ma l’addio a diversi giocatori proprio per ringiovanire la rosa come richiesto da Sarri nel post Bayern Monaco-Lazio. Fra Pedro e Kamada futuri partenti, si aggiungono anche il capitano Ciro Immobile che divide anche la tifoseria dopo il grave errore nel ritorno degli ottavi di Champions League ma anche Luis Alberto.

Quello che chiede Sarri è abbassare l’età media della squadra, anche con sacrifici importanti, per avviare un nuovo ciclo.