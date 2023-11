Sarri e Lazio prove d'addio: la situazione e gli allenatori pronti per la sua sostituzione

Sei sconfitte in tredici partite di Serie A (più una in Champions League) e un senso di impotenza. Questa è la Lazio oggi, nonostante le concrete possibilità di passare il turno in Europa (domani la sfida col Celtic), e che non fa stare tranquillo Sarri. La sconfitta di Salerno ha aperto una dolorosa ferita nel mondo biancoceleste col tecnico che pensa ad un clamoroso addio.

Le minacce di dimissioni

"Se fossi certo che è colpa mia lascerei subito" – ha tuonato così Sarri nel post partita all’Arechi. Una minaccia di dimissioni al cospetto di una squadra che sembra non credere e avere la forza di seguire i dettami di un tecnico ancorato alle sue idee e senza piani alternativi. La Lazio è sterile non riesce a far male agli avversari, crea pochissimo, non verticalizza, non graffia (pesa come un macigno la partenza di Milinkovic) e subisce molto facendo dimenticare la difesa ermetica dello scorso anno. A questo si aggiunge anche il mercato dettato da Lotito che non è piaciuto a Sarri. Involuzione pazzesca dei vice campioni d’Italia, irriconoscibili.

La posizione di Lotito

Lotito osserva da lontano (è in Molise per impegni politici, ndr). Il numero uno biancoceleste non ha alcuna intenzione di esonerare Sarri. Cacciare l’allenatore vorrebbe dire cercare (pagare) un altro tecnico e allo stesso tempo corrispondere a Sarri un totale di 10 milioni di euro (lordi) per il suo contratto in scadenza nel 2025, termine del contratto, rinnovato, dell’ex Juve. Opzione che il presidente vuole assolutamente evitare,salvo un continuo crollo della squadra e di risultati negativi. Nonostante questo però Lotito non è contento dell’andamento della squadra e del tecnico, e vuole dare una scossa ecco allora che allora non storcerebbe il naso in caso di dimissioni di Sarri.

I sostituti

Ad oggi Sarri dunque non si tocca anche se la situazione potrebbe precipitare in caso di continuo di questi risultati negativi. Più prevedibile l’addio a fine stagione a conferma di un ciclo finito e di una rifondazione della rosa con vari addii vedi Felipe Anderson, Pedro e anche Immobile, per lanciare un nuovo corso. I nomi che stuzzicano Lotito sono due: Igor Tudor vicino al Napoli ma con accordo saltato perché il croato non vuole essere un traghettatore (vuole un contratto di più di 6 mesi, ndr) e il ct dell’Argentina campione del mondo Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell’Albiceleste è prossimo all’addio della Nazionale e per lui la Lazio è una seconda casa vista la sua esperienza da calciatore a Formello fra il 2009 e il 2013.