Sarri contro Sozza: "Arbitri scarsi o in malafede". Arriva il comunicato della Lazio

La rabbia per la sconfitta contro il Napoli ancora non è stata smaltita in casa Lazio. Al triplice fischio Sarri era un fiume in piena contro l'arbitro Sozza e le sue decisioni mentre ieri la Lazio tramite un comunicato ha fatto sentire la sua voce a tutta la classe arbitrale.

Sarri furioso

Contrariato è dir poco. Maurizio Sarri ha puntato il dito contro Sozza arbitro della partita fra biancocelesti e partenopei, a suo vedere responsabile della scofitta dei capitolini. "Arbitri prevenuti contro di noi" ha esordito il tecnico laziale. L'allenatore oltre alla gestione dei cartellini, tutti per i giocatori biancocelesti, si lamenta per il gol del pareggio del Napoli ma specialmente per un rigore non concesso nella ripresa per fallo di Mario Rui (gomitata) su Lazzari. "Mi sembra ci sia poco da commentare e c'era fallo anche sul gol di Kim su corner, perché lui per prendere posizione ha spinto Luis Alberto. Nell'era del Var, o sono scarsi oppure la seconda ipotesi è più preoccupante".

Ancora più grave è l'accusa che lancia il tecnico verso la classe arbitrale che a suo avviso arbitra la Lazio con pregiudizi: "È da inizio stagione che vengono qui prevenuti, e ce lo dicono anche: 'Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze'. Oggi in una partita corretta hanno ammonito tutti i nostri. Abbiamo affrontato una squadra forte, che poteva vincere anche in un altro modo, ma così ci lascia l'amaro in bocca. Credo che i vertici arbitrali debbano intervenire".

Il comunicato della Lazio

La Lazio si schiera con il suo allenatore. Infatti con un lungo comunicato Marco Gabriele, ex arbitro di Serie A e ora dirigente addetto all'arbitro della Lazio chiede rispetto. Ecco il comunicato: "Il Napoli ha vinto una partita molto combattuta e facciamo i complimenti alla squadra. Sul risultato pesano però anche episodi che riguardano la direzione di gara. In primis, la scelta dell’arbitro di non concedere il calcio di rigore per una gomitata a Lazzari in area di rigore. In questi casi il VAR può aiutare la decisione del direttore di gara, che però ha scelto di non andare neanche davanti al monitor: avrebbe visto sicuramente un rigore solare. Sul gol del pareggio del Napoli, inoltre, c’è una spinta su Luis Alberto che era in marcatura sull’autore della rete e nemmeno questa è stata presa in considerazione dall’arbitro. A cosa serve la tecnologia, se non a evitare sviste del genere? Inoltre, anche in questa gara la Lazio ha subìto una gestione dei cartellini incomprensibile e a senso unico, con quattro ammonizioni, di cui tre concentrate in pochi minuti e nel momento in cui la squadra stava provando a riequilibrare il risultato. La Società continua e continuerà a chiedere, per tutti, attenzione e uniformità nelle decisioni che si prendono sul terreno di gioco, a tutela della credibilità del Campionato stesso".

La Lazio fa quadrato attorno a sè chiedendo rispetto e attenzione da parte della classe arbitrale. Nel frattempo l'AIA ha valutato positivamente l'operato del fischietto di Seregno.