Sarri senza freni: "Ambiente laziale devastante"

La Lazio questa sera al Wanda Metropolitano si giocherà il primo posto nel girone di Champions League. Qualificazione raggiunta in anticipo per la squadra di Sarri, col tecnico che però nella conferenza stampa della vigilia fa discutere con delle dichiarazioni di fuoco.

La critica all’ambiente

Fra qualche parola relativa alla formazione (più Castellanos di Immobile) ed elogi per Pedro, Maurizio Sarri spara a zero sul mondo Lazio. “Non parlo di club dove sto benissimo ma l'ambiente laziale è devastante” – dice il tecnico – “Creano aspettative che chi innesca sa che sono inarrivabili, e questo crea frustrazione”. Parole dure dell’ex Juventus che dopo la sconfitta di Salerno aveva minacciato le dimissioni.

Vietato sognare

Le frasi di Sarri mostrano ancora una volta l’arrendevolezza del tecnico, poca ambizione e col divieto di sognare per i tifosi. I supporters i biancocelesti sperano (come giusto che sia) di tornare ai vertici del calcio italiano come accaduto l’ultima volta nei primi anni 2000. Nell’ultima stagione ha conquistato il secondo posto alle spalle di un Napoli inarrivabile mostrando un bellissimo gioco corale organizzato e ficcante che lascia l’amaro in bocca vedendo la Lazio 2023/2024 deludente e scarica. E di certo il tecnico con le sue dichiarazioni non aiuta e l'entusiasmo dell'ambiente che mira a caricare la squadra (previsti circa 3mila tifosi a Madrid) viene puntualmente smorzato con scuse e alibi.

La differenza e frecciata alla Roma

La Lazio arriva dunque, per Sarri, da miracolata agli ottavi di finale. Arrendevolezza netta del tecnico (“giochiamo con formazioni nettamente migliori di noi per cui le possibilità di successo ne abbiamo poche”) che non è mai stato tipo da proclami al contrario del collega della Roma. Proprio al contrario di Mou (con tutti i suoi difetti), la comunicazione di Sarri non è travolgente e non entusiasma e il tecnico biancoceleste consapevole di ciò non perde occasione di stuzzicare i rivali giallorossi. “Tre vittorie e un pareggio nell'altra sponda le accolgono con i fuochi di artificio” – conclude l’allenatore laziale.