Calciomercato Lazio: per il vice Immobile l'assist arriva dalla Roma

Il terzino sinistro e il vice Immobile sono le priorità del mercato della Lazio. In questa finestra di mercato Lotito proverà a completare la rosa a disposizione di Sarri, indice di liquidità permettendo. Per il difensore il nome caldo è quello di Luca Pellegrini, per l’attacco si valuta l’opzione Sanabria giocatore del Torino con un breve passato alla Roma.

Sanabria per l’attacco

Tony Sanabria (1996) è il nome che si sta facendo largo a Formello per il ruolo di vice Immobile. La punta paraguaiana è di proprietà del Torino ma per Juric è cedibile. L’attaccante non ha convinto l’allenatore che aveva puntato su di lui per raccogliere l’eredità di Belotti. 3 gol in 12 partite in questa stagione non sono bastate al centravanti per avere la piena fiducia del tecnico croato. Sanabria in Italia oltre a quella granata ha vestito le maglie della Roma, del Sassuolo e del Genoa per un totale di 23 gol in 98 presenze. Alla Lazio Sanabria farebbe l’attaccante di scorta pronto a dare una mano e il cambio ad Immobile. Una condizione che la punta sudamericana conosce avendo fatto, con buoni risultati, proprio il vice Belotti a Torino.

L’assist della Roma

Per arrivare a Sanabria la Lazio dovrà ricevere un assist dalla Roma. Il Torino infatti da tempo sta trattando con i giallorossi per arrivare a Shomurodov. L’uzbeko fuori dai piani di Mourinho nella testa di Juric è il futuro attaccante titolare dei granata e il suo arrivo chiuderebbe lo spazio a Sanabria. Con Shomuorodov al Torino, Sanabria è destinato alla partenza.

Il piano della Lazio

La Lazio per Sanabria mette sul piano un prestito con diritto di riscatto e il pagamento totale dell'ingaggio, 1,5 milioni di euro, del calciatore. Per arrivare a questa cifra però la Lazio dovrà risolvere il caso indice di liquidità liberandosi di Fares il cui ingaggio pesa sulle casse laziali 1,2 milioni di euro. Senza lo stipendio dell’ex Spal e quello risparmiato per Kamenovic (300mila euro) andato allo Sparta Praga, l’ingaggio di Sanabria sarebbe garantito. In alternativa per arrivare all’attaccante superando l’ostacolo legato all’indice di liquidità Lotito dovrebbe fare un nuovo innesto di capitale nelle casse del club. Strada al momento non presa in considerazione dal presidente laziale.