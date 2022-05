Lazio-Sampdoria: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 7 maggio alle ore 20:45 la Lazio ospiterà la Sampdoria per la 36esima giornata di Serie A. In un Olimpico pronto ad accogliere di nuovo il tifo biancoceleste dopo le polemiche delle ultime settimane relative al caro biglietti di Lazio-Milan, Maurizio Sarri è a caccia di punti fondamentali per la corsa ad un posto in Europa League nella prossima stagione.

Lazio-Sampdoria, le ultime di formazione

Sarri opterà per un paio di cambi di formazione riguardanti il centrocampo in vista del match dell'Olimpico. Infatti in mezzo al campo insieme a Milinkovic-Savic che piace molto alla Juventus, saranno rispolverati Lucas Leiva e Luis Alberto che prenderanno il posto rispettivamente di Cataldi e Basic deludenti al Picco. In difesa sicuri di un posto Acerbi l'uomo delle polemiche pre e post Spezia-Lazio che ha fatto arrabbiare Mourinho, e Lazzari mentre Luiz Felipe contende il posto a Patric (favorito lo spagnolo) e Radu a Marusic. In porta nonostante le incertezze nell'ultimo turno ci sarà Strakosha. In attacco scelte ancora obbligate visto l'ennesimo forfait di Pedro ancora infortunato. Il tridente sarà il solito composto da Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson.

In casa Sampdoria Giampaolo perde Stefano Sensi per un problema muscolare. In attacco si muoverà Caputo, obiettivo di mercato biancoceleste, sulle fasce pronto l'ex Candreva (192 presenze e 45 gol con la Lazio) e Sabiri l'uomo della vittoria nel derby della Lanterna.

Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo. All.: Giampaolo.

Lazio-Sampdoria, dove vederla

La partita fra Lazio e Sampdoria sarà trasmessa sia da Dazn che su Sky. Per quanto riguarda Dazn la sfida sarà visibile tramite smart tv oppure collegando al proprio televisore una console Playstation o XBox, o TIMIVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sempre valida l'alternativa dell'app o sito Dazn sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet o pc.

Gli abbonati Sky invece potranno gustarsi il match fra biancocelesti e blucerchiati sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport. Lazio-Sampdoria sarà visibile anche tramite SkyGo e Now.