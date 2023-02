Lazio-Sampdoria 1-0 : una magia di Luis Alberto fa cadere il muro di Stankovic. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Lazio vince per uno a zero contro la Sampdoria. All'Olimpico i biancocelesti passano grazie ad una perla di Luis Alberto che con un destro chirurgico trova un gol da cineteca che fa esplodere di gioia i tifosi laziali. La squadra di Sarri gioca una partita sottotono e con tanta imprecisione contro una Samp ordinaria ma che non costruisce nulla. Nonostante una prestazione non brillante, la Lazio avrebbe pure le occasioni per passare in vantaggio ma Immobile cestina clamorosamente. A 10 minuti dalla fine la magia del Mago che regala alla Lazio il sorpasso momentaneo sulla Roma, attesa dalla sfida con la Cremonese.

Lazio-Sampdoria, la cronaca

Al 19esimo primo brivido della partita con un tiro di Pedro deviato da Amione che per poco non beffa Audero. Al 41esimo la più grande occasione della Lazio: tiro di Felipe Anderson respinge Audero, sul pallone si avventa Pedro che colpisce il palo interno col pallone che attraverso lo specchio dell’area e giunge ad Immobile che clamorosamente spara alto a porta vuota. Al 52esimo Marusic sbaglia un retropassaggio di testa e serve Gabbiadini: il 23 blucerchiata calcia trovando pronto Provedel. Al 56esimo ancora Samp pericolosa con Lammers ma il suo colpo di testa è debole e non fa male a Provedel. Al 60esimo ghiotta occasione cestinata da Immobile che col mancino al limite dell’area piccola, servito d Marusic, calcia incredibilmente alto. Al 68esimo gran palla di Milinkovic-Savic per Marusic che però dal destro da dentro l’area non trova la porta. Al 74esimo Felipe Anderson controlla dal limite dell’area e scarica un bel destro: bravo Audero a parare sulla sua destra. All’80esimo la Lazio passa in vantaggio con una magia di Luis Alberto che di prima intenzione da fuori area fa partire un missile che si infila all’angolino alto e fa esplodere l’Olimpico. Al 90esimo corner di Luis Alberto per il colpo di testa di Basic, Audero blocca in due tempi.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (dall’85’ Hysaj s.v.), Casale 6, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5 (dall’85’ Basic s.v.), Cataldi 5,5 (dal 57’ Vecino 5,5), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 6,5, Immobile 4,5, Pedro 6,5 (dal 57’ Zaccagni 6,5). All.: Sarri 6

Sampdoria (3-5-2): Audero 6; Zanoli 6, Amione 7, Nuytinck 6; Augello 6, Rincon 5,5, Cuisance 5,5 (dal 72’ Ilkhan 5,5), Winks 5,5, Leris 6,5; Gabbiadini 6 (dal 72’ Jesé 6), Lammers 6. All.: Stankovic 6

Marcatori: 80’ Luis Alberto)

Ammoniti: Vecino (L), Casale (L); Leris (S), Gabbiadini (S)

Arbitro: Colombo

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 7: Decide la partita con una perla. Un gol da cineteca per l'uomo di fantasia di Sarri che riscatta così una prestazione fino a quel momento sottotono.

Pedro 6,5: Il migliore della Lazio nel primo tempo. L’unico che crea qualche pericolo alla difesa genovese.

Milinkovic-Savic 5: Male il serbo. Non bene fisicamente e si vede. Sbaglia tanti passaggi. Esce fra in un mix di fischi e applausi.

Immobile 4,5: Sbaglia due gol clamorosi non da lui.