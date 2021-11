Lazio-Salernitana 3-0 | Dominio biancoceleste all'Olimpico

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio

Tutto facile per la Lazio che all’Olimpico strapazza la Salernitana con un netto tre a zero. Nella partita contro i campani brilla la stella di Luis Alberto finalmente entrato nel vivo nel gioco della Lazio di Sarri. Lo spagnolo copre, crea e realizza il gol più bella della serata che chiude la partita. Sontuoso lo spagnolo questa sera. La squadra di Sarri domina e fa divertire il pubblico presente allo stadio con una delle prestazioni migliori fino a questo momento della stagione. Con questo successo la Lazio supera in classifica la Roma caduta a Venezia.

Lazio-Salernitana, la cronaca della partita

La Lazio sblocca la partita al 31esimo con Ciro Immobile che di testa realizza la rete numero 161 in maglia biancoceleste. Il raddoppio laziale nasce da un errore di Gyomber che perde un pallone sanguinoso ai limiti della sua area. Pedro recupera la sfera e batte Belec trovando il suo quarto gol in campionato. Nella ripresa la Salernitana prende una traversa con Djuric e un palo con Ribery. Luis Alberto chiude la partita al 69esimo. Il Mago riceve palla dentro l’area di rigore e piazza il pallone sul secondo palla, facendolo passare sotto le gambe di un disastroso Gyomber.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Reina 6; Marusic 6, Acerbi 6, Luiz Felipe 6 (dal 73’ Patric), Hysaj 6; Cataldi 6,5 (dal 78’ Leiva s.v.), Milinkovic 6,5 (dal 78’ Basic s.v.), Luis Alberto 8,5; Felipe Anderson 6,5 (dall’86’ Zaccagni s.v.), Pedro 8, Immobile 7. Allenatore: Sarri 7.

Salernitana (4-3-1-2): Belec 6; Zortea 5 (dal 79’ Veseli s.v.), Strandberg 5,5, Gyomber 4, Ranieri; Schiavone 5 (dal 79’Kechrida), Di Tacchio 5, Obi 5 (dal 63’ Coulibaly); Ribery 6,5; Bonazzoli 5 (dal 63’Gondo 5,5), Simy 5 (dal 46’Djuric 6). Allenatore: Colantuono 5.

Marcatori: 31’ Immobile (L), 36’ Pedro (L), 69’ Luis Alberto (L)

Ammoniti: Cataldi (L); Obi (S), Gyomber (S)

I top biancocelesti

Luis Alberto 8,5: Lo spagnolo ha illuminanto l’Olimpico come poche volte in questa stagione. Fa l’interno di centrocampo in fase difensiva, il trequartista e il bomber segnando un gol bellissimo, il terzo che chiude i conti. Può rivelarsi un’arma letale nel continuo della stagione.

Pedro 8: Un toro scatenato lo spagnolo. Fa impazzire i difensori campani, specie Gyomber che non lo prende mai. Ha il merito di servire l’assist ad Immobile che sblocca la partita e poi si mette in proprio indirizzando la partita sui binari preferiti dai biancocelesti. Quanti rimpianti per la Roma giallorossa…

Immobile 7: Tocca pochi palloni ma è letale. Segna il gol 161 con la maglia della Lazio e nel finale colpisce pure un palo. Bomber ormai leggenda della Lazio.