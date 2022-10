Lazio-Salernitana 1-3: Candreva e Fazio rimontano Sarri, Milinkovic salta il derby. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio cade all'Olimpico contro la Salernitana per tre a uno. I biancocelesti chiudono il primo tempo in vantaggio gol di Zaccagni su assist illuminante di Luis Alberto, dominando l'incontro nei primi 45 minuti. Ad inizio ripresa lo sliding doors della partita con Vecino che spreca una clamorosa palla gol e subito dopo arriva il super pallonetto di Candreva che sigla uno strepitoso gol dell'ex. La Lazio accusa il gol e subisce i campani che prima soprassano con l'ex Roma Fazio e poi chiudono i conti con Dia al termine di un perfetto contropiede. Piove sul bagnato in casa Lazio con Milinkovic che da diffidato viene ammonito saltando così il derby. Si chiude nel peggiore dei modi per i biancocelesti la settimana che porta alla stracittadina.

Lazio-Salernitana, la cronaca

Al 35esimo il primo tentativo verso la porta avversaria della Lazio con Zaccagni che di testa però colpisce debolmente, su corner di Luis Alberto e Sepe para. Al 37esimo si accende Pedro che col destro da posizione defilata scheggia il palo. Al 41esimo invenzione di Luis Alberto che disegna un assist illuminante per Zaccagni che a tu per tu con Sepe non sbaglia. Al 47esimo clamorosa occasione per Vecino che da pochi passi spara su Sepe. Al 51esimo strepitoso gol di Candreva. L’ex dell’incontro riceve alle spalle di Marusic e supera Provedel con uno strepitoso pallonetto. Al 62esimo il portiere biancoceleste deve distendersi sulla sinistra per sventare un bel tiro di Coulibaly. Al 65esimo grande giocata di Zaccagni che passa in mezzo a due difensori e calcia in porta trovando la risposta goffa ma efficace di Sepe. Al 68esimo la Salernitana passa in vantaggio grazie al gol dell’ex Roma Fazio che col destro batte Provedel. Al 71esimo altro errore clamoroso di Vecino che a tu per tu con Sepe, dopo un rimpallo, calcia clamorosamente fuori. Al 73esimo lo stadio esplode contro l’arbitro che estrae il cartellino giallo per Milinkovic-Savic che diffidato salterà il derby. Al 76esimo la Salernitana cala il tris con Dia al termine di un contropiede perfetto della formazione campana. Nel recupero Provedel evita il poker parando un mancino di Vilhena.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5, Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 5 (dall’87’ Hysaj s.v.); Vecino 5, Cataldi 6 (dall’81’ Basic s.v.), Luis Alberto 6,5 (dal 64’ Milinkovic-Savic 5,5); Pedro 5,5 (dall’81’ Cancellieri s.v.), Felipe Anderson 5, Zaccagni 7. All.: Sarri 5

Salernitana (3-5-2): Sepe 6; Gyomber s.v. (dall’11’ Bronn), Daniluc 6, Fazio 7; Bradaric 5,5 (dall’83’ Vilhena s.v.), Colubaly 6 (dall’82’ Bohinen s.v.), Radovanovic 6, Candreva 7,5, Mazzocchi 6; Piatek 6 (dall’82’ Botheim s.v.), Bonazzoli 6 (dal 64’ Dia 7). All.: Nicola 7,5

Marcatori: 41’ Zaccagni (L); 51’ Candreva (S), 65’ Fazio (S), 76’ Dia (S)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Marusic (L), Cancellieri (L) Coulibaly (S), Sepe (S), Dia (S)

Espulsi:

Arbitro: Manganiello

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7: Il migliore della Lazio. Porta i biancocelesti in vantaggio e crea qualche pericolo.

Luis Alberto 6,5: Si inventa l'assist per il gol di Zaccagni. Sarri lo tira fuori quando servirebbe la sua fantasia.

Vecino 5: Spreca due clamorose occasioni. La prima poteva cambiare l'esito dell'incontro.

Marusic 5: Colpevole sull’eurogol di Candreva. Non rientra più in partita.