Romero il futuro è biancoceleste: il punto sul rinnovo

Nonostane la sconfitta nell'ultima partita del 2022 contro la Juventus, in casa Lazio c'è chi sorride. Parliamo di Luka Romero, giovanissimo talento che si è preso la scena nel finale di questa prima parte di stagione. Per lui Lotito sta preparando il rinnovo.

Romero alla ribalta

Classe 2004, ancora minorenne, Romero è stato protagonista nella Lazio nelle ultime giornate. L'argentino infatti dopo aver collezionato presenze soltanto nei finali di partita, contro il Monza ha giocato un tempo intero trovando pure la rete, la sua prima in Serie A e con Lazio, della vittoria contro il Monza. Personalità, garra da vendere per il baby talento che ha convinto Sarri a metterlo titolare pure allo Stadium. Partita difficile per la Lazio ma con Romero che si è prestato molto alla fase difensiva e che ha cercato di allegerire il pressing bianconero con la sua tecnica in palleggio prima di essere sostituito da Cancellieri.

I numeri di Romero

Romero è arrivato alla Lazio nell'estate del 2021 dal Maiorca. Fra campionato e coppe ha collezionato in biancoceleste 15 presenze e una rete. Proprio il gol contro il Monza ha catapultato Romero al secondo posto all time dei più giovani marcatori della Lazio a segnare in Serie A ed ad essere il primo 2004 a mettere a segno una rete nel massimo campionato italiano.

Il rinnovo

Il contratto di Romero con la Lazio nell'estate 2023. La volontà del club biancoceleste è quella di rinnovare il rapporto con l'argentino. Il rinnovo è anche la priorità del calciatore che ha dato mandato al suo agente, Ramadani di trovare l'accordo allontanando sirene di mercato estere. La volontà del giocatore è legata in particolar modo alla presenza di Sarri, allenatore che ritiene fondamentale per la sua crescita. Lotito è pronto ad offrire a Romero un contratto fino a 2026 a 800mila euro a stagione. Sarà inserita anche una clausola rescissoria nel nuovo contratto, la cui entità è oggetto di discussione fra le parti. Si verso la fumata bianca per il rinnovo di Romero, situazione più semplice rispetto a quella di Milinkovic-Savic.