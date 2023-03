Sarri recupera Romagnoli: guiderà lui la difesa biancoceleste contro Osimhen

La buona notizia per Sarri in vista del big match contro il Napoli, non è solo il sorpasso sulla Roma e il quarto posto agganciato in classifica con la vittoria contro la Sampdoria ma anche il recupero di Romagnoli.

Romagnoli l'infortunio

Alessio Romagnoli tornerà a guidare la difesa biancoceleste. Il difensore infatti ha giocato la sua ultima partita contro l'Atalanta uscendo dal campo anzitempo causa una lesione di basso grado alla coscia sinistra, accusata dopo aver provato a fermare Hojlund. L'ex Milan è stato assente dal campo, saltando i sedicesimi di Conference League e due partite di campionato, e ha lavoro duro per recupeare il prima possibile, candidosi anche già nel match contro la Samp, ma la Lazio ha usato la via della prudenza per averlo a disposizione al Maradona.

Romagnoli c'è

Romagnoli sarà al centro della difesa della Lazio contro la capolista Napoli. Sarri non avrà però a disposizione la sua difesa titolare. Infatti per Romagnoli leader della difesa biancoceleste che rientra, c'è Casale che esce. L'ex Verona infatti da diffidato è stato ammonito nell'ultima sfida e quindi dovrà saltare il big match contro la squadra di Spalletti.

Chi con Romagnoli?

Senza Casale, Sarri dovrà scegliere uno fra Patric e Gila per affiancare Romagnoli. Gila ha fatto molto bene quando chiamato in causa in Conference League, dimostrandosi uno dei migliori sia all'andata che al ritorno, ma al momento l'ex Espanyol è dietro nel ballottaggio con Patric. Sarri infatti è intenzionato ad affidare le chiavi della difesa alla coppia Patric-Romagnoli, i titolari di inizio anno della Lazio, col tecnico che ha piena fiducia nell'ex Barcellona tanto da averlo convinto a rimanere nella scorsa stagione.