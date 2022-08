Romagnoli è già leader della difesa della Lazio

Sono bastati appena 90 minuti ad Alessio Romagnoli per prendersi la Lazio. Il difensore infatti contro il Bologna ha guidato la difesa biancoceleste da vero e proprio leader navigato.

Debutto da sogno per Romagnoli

Alessio Romagnoli ha coronato il suo sogno: giocare con la maglia della sua squadra del cuore, la Lazio. Il difensore contro il Bologna è stato uno dei migliori in campo. Da vero e proprio leader ha guidato la difesa, arginando Arnautovic in un duello spartano. Abile in chiusura e con interventi tanto rischiosi quanto precisi è stato positivo in fase di costruzione. Romagnoli ha retto la difesa soprattutto quando la Lazio in 10 e sotto di un gol poteva cadere e invece si è rialzata rimontando il risultato sfavorevole. Un debutto da favola per Romagnoli davanti agli oltre 40mila tifosi come lui presenti all'Olimpico.

L'invito di Romagnoli

Romagnoli sta vivendo questa sua nuova avventura da tifoso. Un legame così forte che lo ha innalzato in breve tempo a idolo della tifoseria. La Lazio sfruttando questo fattore ha utilizzato Alessio Romagnoli come simbolo per la riapertura speciale degli abbonamenti. Infatti dalle ore 12:00 di martedì 16 agosto fino alle ore 19:00 di giovedì 18 agosto con le stesse modalità e gli stessi prezzi della Campagna precedente. Questo il messaggio lanciato da Romagnoli sui social: "Se ancora non l'avete fatto correte ad abbonarvi la società ha deciso di riaprire la campagna abbonameti per questa fantastica stagione iniziata col successo contro il Bologna. Abbiamo bisogno di voi, siamo la Lazio la prima squadra della Capitale. Avanti Insieme! ". Ad oggi sono più di 23mila gli abbonamenti staccati dai tifosi laziali, terzo risultato migliore di sempre dell'era Lotito.

Romagnoli in, Acerbi out

L'arrivo di Romagnoli ha fatto dimenticare facilmente alla Lazio Francesco Acerbi ('88). Il numero 33 laziale è fuori dai progetti della società, è in rotta con tutto l'ambiente da allenatore a tifosi, e attende la chiamata di una big per andar via da Formello. Il difensore per anni bandiera della Lazio ha rifiutato il Monza e aspetta la chiamata dell'Inter per raggiungere Simone Inzaghi suo ex mentore proprio in biancoceleste. Un cambio netto della Lazio che ha scelto e voluto a tutti i costi Romagnoli, consapevole della fine dell'avventura con Acerbi. Per cedere il difensore Lotito chiede fra i 4 e 5 milioni di euro.