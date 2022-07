Lazio-Romagnoli ci siamo: manca solo l'ufficialità

Alessio Romagnoli e la Lazio si dicono sì. Manca solo l'ufficialità e l'ormai ex capitano del Milan Campione d'Italia vestirà la maglia della sua squadra del cuore.

Romagnoli-Lazio sì

L'accordo fra Romagnoli, svincolato, e la Lazio è arrivato dopo tanto lavoro da entrambe le parti. La fumata bianca è arrivata grazie all'intervento di Lotito e Sarri che sono entrati in diretto contatto col calciatore. Enzo Raiola, agente del difensore, ha trovato l'accordo con la Lazio sulla base di un quinquennale (con opzione per il sesto anno) a tre milioni di euro (più bonus). Le parti si sono venute incontro visto l'iniziale richiesta del giocatore pari a quasi 4 milioni di euro e le prime offerte laziali di 2,5 e 2,7 milioni di euro. Per arrivare a Romagnoli, Lotito ha rotto gli indugi senza voler più aspettare la cessione di Acerbi.

Decisiva è stata la volontà del difensore di Anzio che ha sempre e solo voluto vestire la maglia della Lazio rifiutando offerte più ricche (4 milioni di euro) da squadre della Premier League e arrivando a scadenza di contratto col Milan. I tifosi ora aspettano soltanto l'annuncio ufficiale.

Indizio social

Un indizio sulla chiusura dell'affare che aveva fatto sperare da qualche giorno i tifosi social era arrivato dai social della Lazio. Infatti nella promo della presentazione delle nuove maglie targate Mizuno, si intravede un calciatore che per fisionomia rimanda proprio ad Alessio Romagnoli. Il post ha fatto impazzire di gioia i tifosi laziali.

Romagnoli presentato oggi?

Oggi alle ore 21 a Piazza del Popolo la Lazio presenterà le sue nuove maglie Home e Away 2022/2023. Nella serata evento molti sperano di vedere Alessio Romagnoli che a fine giugno era tornato nella sua Anzio. Per il giocatore è pronta la maglia numero 13 (già indossata al Milan) del suo idolo Alessandro Nesta, capitano e bandiera della Lazio.

I numeri di Romagnoli

Romagnoli, classe 1995, sarà il difensore centrale mancino da cui ripartirà Sarri. Romagnoli da sempre tifoso laziale e frequentatore della Curva Nord, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Milan e ha vinto lo scudetto da capitano. Dopo l'esordio in Serie A con la maglia della Roma, ha giocato alla Sampdoria e in rossonero per un totale di 240 presenze e 11 gol.