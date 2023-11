Lazio-Roma sui social: i meme più divertenti sul derby

Scialbo derby della Capitale terminato zero a zero con pochissime emozioni. Un pareggio molto deludente che ha scatenato l’ironia e l’amarezza dei tifosi sui social. Sul web più che di discutere sulla partita si è parlato molto delle coreografie.

Le coreografie

Pochi istanti prima della partita la Curva Nord ha reso omaggio a Gabriele Sandri ed esposto la propria coreografia con l’Aquila e la citazione all’unità di Sallustio. In Curva Sud invece ci sono stati dei problemi con la coreografia svelata soltanto a match iniziato. L’intoppo e il risultato della coreografia sono stati oggetti di sfottò da parte dei laziali: “Stanno ancora provando a srotolare la coreografia?”, “Romanisti non siete figli di Marte ma di Pierino”, “Buongiorno chiedo aggiornamenti sul telone in Curva Sud sono riusciti ad aprirlo?”. Non solo i laziali ma anche qualche tifoso della Roma in Monte Mario ha mostra qualche imbarazzo sul ritardo della Curva Sud. Non mancano nemmeno gli sfottò alla Curva Nord. Qualcuno chiede ai laziali di rinnovare le loro proposte. Francesca invece dell’aquila ha visto un Pokemon.

Romanista romanista... ??? Difficoltà in #CurvaSud e coreografia ritardata come ammesso da loro stessi! pic.twitter.com/sv4yyMMlEj — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) November 12, 2023

La loro, più che un'aquila, pareva n'Pokemon #LazioRoma — Francesca (@francesca_rn4) November 12, 2023

La partita

Il derby è stato soporifero e allora Gli Autogol danno una spiegazione sul perché dell’orario: “Alle 21 non sarebbe rimasto sveglio nessuno” scrive il trio comico postando un Mou dormiente. La pagina Calciatori Brutti trova invece una somiglianza fra lo zero a zero fra Roma e Lazio con una scena iconica della notissima serie tv Big Bang Theory. I tifosi sottolineano l’inutilità del punto, mentre per altri è una sfida fra “lancioni contro tuffatori” mentre Alessandro scrive: “Non te lo sei neanche giocato, che spettacolo indecente”.

Hype alle stelle, coreografie fantastiche, scintille per ogni contrasto e poi finisce 0-0 come il finto scontro tra Howard e Raj in Big Bang Theory.



Il derby fra Roma e Lazio ci ha regalato più cartellini gialli che occasioni da gol.#LazioRoma #SerieA pic.twitter.com/JW0Vs4hQnm — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) November 12, 2023

Giustamente la partita è stata messa alle 18.

Alle 21 non sarebbe rimasto sveglio nessuno#lazioroma pic.twitter.com/BpR1HdILhO — Gli Autogol (@GliAutogol) November 12, 2023

Gianluca sentenzia: “Più o meno alla stessa ora Chelsea-City 4-4 e Lazio-Roma 0-0 eh si la Serie A è proprio made in Italy. Non ho altro da aggiungere vostro onore” e sulla stella linea un altro utente “Mi chiedo come facciano gli inglesi a vendere il loro prodotto alle televisioni mentre noi no”.

Più o meno alla stessa ora...#ChelseaCity 4-4...#LazioRoma 0-0...eh si la @SerieA è proprio #MadeInItaly Non ho altro da aggiungere vostro onore... — Gianluca (@Dondolino72) November 12, 2023

Infine citando The Office, un utente del web vede in due protagonisti della serie Mourinho e Sarri, specie dopo le battute, simpatiche, fra i due nel post gara con i due tecnici che si sono dati affettuosamente e col sorriso dei “Rompico…”.