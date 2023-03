Far West Derby: cosa è successo negli spogliatoi dell'Olimpico

Il derby, vinto dalla Lazio, va oltre i novanta minuti e quello di ieri ne è stata la conferma. Più che una partita di calcio, l’Olimpico è stato scenario da Far West (all'esterno dello stadio è stato ferito un agente) con scontri verbali e non, al il triplice fischio e dopo.

La rissa finale

Durante i novanta minuti i momenti tensione non sono mancanti. Dall’espulsione (corretta) di Ibanez alla furia della panchina romanista verso Pedro (faccia a faccia fra l’attaccante e Nuno Santos espulso). Al triplice fischio poi la maxi rissa. Infiamma la situazione Luca Pellegrini che si scontra con Cristante e poi un parapiglia generale con Mancini e Marusic che quasi arrivano alle mani. Massa decide di espellere il terzino montenegrino biancoceleste e il 4 giallorosso.

Romagnoli e Luis Alberto

Le parole di Mourinho nel post Europa League (la Lazio non ha una terza coppa da giocare vero?) in cui beffeggiava l’eliminazione della Lazio dalla Conference League sono state benzina per i giocatori biancocelesti che hanno risposto a tono nel post derby. Romagnoli, ex giallorosso, ha risposto così marcando la doppietta laziale nella stracittadina: “Per la Roma non c’è un terzo derby vero?”. Non usa mezze misure invece Luis Alberto: “Quando si parla prima di una partita e poi si perde bisogna stare zitti. Loro hanno parlato troppo, come sempre fanno prima e ora si sono sentiti incu…i e devono stare zitti. Noi festeggiamo e io andrò a bere un bicchiere di vino".

Far West negli spogliatoi

Tensione alle stelle negli spogliatoi. Le due squadre in occasione del derby hanno due strade separate da seguire per raggiungere gli spogliatoi. Fatto sta che Romagnoli passando davanti a quello giallorosso avrebbe alzato i toni beffeggiando gli sconfitti (“Ora non parlate più?”) e scatenando la reazione di Mancini (uscito svestito) per attaccare il collega. La rissa sfiorata si è allargata coinvolgendo Luis Alberto e Foti in un altro angolo con Lotito inizialmente nelle vesti di paciere. L’arrivo di Mourinho (squalificato ma autorizzato dal commissario) ha poi incendiato ancora di più gli animi: “Che c…o guardi” avrebbe detto lo Special One a Lotito che avrebbe risposto: “Io sono il presidente della Lazio e tu chi sei? Questa è casa mia tu non dovresti essere qui”. Tiago Pinto e Lorenzo Pellegrini protagonisti nel portare la pace.