Lazio-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il derby

Domenica 19 marzo 2023 alle ore 18:00 lo Stadio Olimpico sarà teatro di Lazio-Roma, il derby della Capitale valido per la 27esima giornata di Serie A e vero e proprio spareggio per un posto nella prossima Champions League. Le due squadre arrivano alla stracittadina con umori diversi. I biancocelesti terzi con 49 punti, sono stati eliminati dalla Conference League con Sarri e la squadra con la testa al campionato mentre i giallorossi (quinti con 47 punti) hanno superato gli ottavi di Europa League e scoperto il loro cammino nella competizione europea fra Feyenoord e possibile semifinale. Il derby di andata terminò con la vittoria della Lazio firmata Felipe Anderson.

Lazio-Roma, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non recupera Ciro Immobile col capitano laziale che al massimo andrà in panchina per supportare i compagni come nell’andata. Sostituirà il centravanti biancoceleste Felipe Anderson, match winner dell’andata. A supportare il brasiliano Zaccagni e l’ex Pedro. A centrocampo assente per squalifica Vecino, al suo posto torna dal 1’ Cataldi. Completeranno il centrocampo Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In difesa torna Marusic dopo la squalifica, dubbio Hysaj uscito con un problema fisico dall’ultima in campionato, in preallarme Lazzari che ha riposato in coppa. In difesa Casale e Romagnoli davanti a Provedel.

In casa Roma, Mourinho squalificato salterà il derby ma potrà contare su Pellegrini che scenderà in campo come a San Sebastian con un caschetto protettivo. Insieme al capitano romanista sulla trequarti ci sarà Dybala a sostenere Abraham. Panchina per Belotti e Solbakken che va verso il recupero. A centrocampo riecco Cristante al rientro dopo un turno di stop insieme a Matic che ha saltato la trasferta di Europa League per un virus intestinale. In caso pronto Wijnaldum. Sugli esterni Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. Salta il derby Karsdorp che si è rotto il naso nella partita contro la Real Sociedad e sarà operato domani. Davanti a Rui Patricio difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez.

Lazio-Roma, le probabili

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Lazio-Roma, dove vedere il derby

Il Derby Lazio-Roma sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra biancocelesti e giallorossi sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.