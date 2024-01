Lazio-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il derby di Coppa Italia in tv e in diretta streaming

Mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby Lazio-Roma, seconda stracittadina stagionale, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L’attesissima partita si giocherà in gara secca, chi vincerà accederà in semifinale dove troverà la vincente di Juventus-Frosinone. Le due squadre arrivano al Derby con tante incognite, con la Lazio che vincendo nell’ultima giornata di campionato a Udine, ha superato in classifica proprio la Roma (pareggio contro l’Atalanta).

Lazio-Roma, le ultime di formazione

Buone e cattive notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico sorride per aver ritrovato Luis Alberto che si è allenato parzialmente in gruppo. Lo spagnolo non scenderà in campo dal 1’ ma sarà l’asso nella manica dell’allenatore a gara in corso. Niente da fare per Immobile invece, con Castellanos che guiderà l’attacco supportato da Felipe Anderson e Pedro visto le non perfette condizioni di Zaccagni e Isaksen. In mezzo al campo Rovella, Guendouzi e Vecino con l’uruguaiano avanti nel ballottaggio con Kamada. Davanti a Provedel, ci saranno Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic.

In casa Roma non fa salti di gioia Mourinho che contro l’Atalanta ha perso Llorente. Debutterà dal 1’ Huijsen con Mancini e Kristensen a completare il reparto davanti a Svilar, portiere di coppa. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Bove favorito su Pellegrini. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola preferito a Zalewski. In attacco ancora Dybala e Lukaku, con Azmoun, Belotti ed El Shaarawy dalla panchina. Fuori in Coppa d’Africa Aouar e N’Dicka, e Renato Sanches per infortunio.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All.: Sarri

Roma (3-5-2): Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Lazio-Roma, dove vedere il derby

Il derby della Capitale di Coppa Italia sarà trasmesso in chiaro su Italia 1. Lazio-Roma sarà trasmessa anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.