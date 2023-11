Lazio-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il derby in tv e in diretta streaming

Domenica 12 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Roma, derby valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A e primo scontro stagionale fra le due formazioni che potrebbero affrontarsi anche in Coppa Italia. Le squadre arrivano alla partita non senza polemiche e dopo gli impegni europei con la vittoria biancoceleste in Champions League e la sconfitta giallorossa in Europa League. La Roma, settima in classifica, precede la Lazio (decima) di un solo punto. Quello di domenica sarà il quinto derby fra Mourinho e Sarri, con il confronto che al momento recita una vittoria per lo Special e tre (di cui due nello scorsa stagione) per il tecnico biancoceleste. Qui le info sulla mobilità dovute alla stracittadina.

Lazio-Roma, le ultime di formazione

A Formello si monitorano le condizioni due pezzi da novanta usciti malconci dalla sfida contro il Feyenoord ovvero Luis Alberto e Zaccagni. Lo spagnolo va verso il recupero e una maglia da titolare, mentre per l’esterno italiano (che ha deciso l'ultimo derby) la situazione è più complicata. Per questo in attacco scalda i motori il grande ex Pedro (2 gol nel derby, 1 con la Lazio e uno con la Roma, ndr) che salvo un recupero in extremis dell’ex Verona completerà il tridente con Immobile (nettamente favorito su Castellanos) e Felipe Anderson. A centrocampo oltre al numero 10 laziale giocheranno Rovella e Guendouzi, con Vecino pronto a dare supporto dalla panchina. In difesa non recupera Casale e quindi dentro Romagnoli e Patric. Sugli esterni Hysaj e Marusic verso una maglia da titolare, panchina per Lazzari. In porta c’è Provedel.

Molto arrabbiato Mourinho dopo la brutta sconfitta a Praga è pronto a cambiare molti uomini per il derby. In porta torna Rui Patricio, in difesa non recupera Smalling e dunque conferme per Mancini, Llorente e N’Dicka. A centrocampo Cristante e Paredes certi di un posto, ballottaggio Bove-Aouar col romano favorito. Pellegrini cerca il recupero per la panchina. In attacco con Lukaku torna Dybala dal 1’. Sulle corsie esterne certo di un posto Karsdorp, a sinistra tornano convocabili sia Spinazzola che Zalewski. Leggermente avanti il polacco.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Lazio-Roma, dove vedere il derby

La partita fra Lazio e Roma sarà trasmetta in esclusiva su Dazn. Gli utenti dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.