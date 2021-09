Febbre da Derby: al via la vendita agli abbonati. Ecco i prezzi dei biglietti

Da oggi sono aperte le prelazioni per gli abbonati 2019/2020 per il derby della Capitale. Da lunedì aperta la vendita libera dei tagliandi. Ecco i prezzi dei biglietti per i vari settori dell'Olimpico

Sale la febbre da Derby. L'appuntamento è fissato per domenica 26 settembre alle ore 18:00 con le squadre di Sarri e Mourinho pronte a darsi battaglia per conquistare la Capitale e preziosi punti in classifica. Intanto si è aperta la corsa ai biglietti.

Lazio-Roma: al via la vendita per gli abbonati

Da oggi, giovedì 16 settembre, sono infatti aperte le prelazioni per gli abbonati 2019/2020. Entrambe le squadre hanno diramato dei comunicati in cui spiegano ai tifosi come reperire i biglietti. Per gli abbonati, la prelazione sarà possibile a partire dalle ore 16 di oggi fino alle 14 di lunedì 20 settembre. Dalle ore 16 di lunedì 20 invece, partirà la vendita libera dei tagliandi per per tutti.

La Roma fa sapere che "Le Tribune Monte Mario e Tevere, in accordo di reciprocità tra i due club, saranno gestite direttamente dalla società SS Lazio tramite i canali di vendita dedicati. Non sarà pertanto garantito alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori". E "che gli abbonati Serie A 2019-20 di tutti i settori standard potranno acquistare i biglietti riservati ai tifosi giallorossi in Curva Sud e Distinti Sud".

I prezzi

I prezzi per un posto in curva o distinti (nord e sud) è di 40 euro. 60 euro è la cifra riferita ad un posto in Tribuna Tevere, 110 euro per un posto in Tribuna Montemario. Di seguito i prezzi per tutti i settori dello Stadio Olimpico per il derby Lazio-Roma.