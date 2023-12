Lazio-Roma: possibile derby ai quarti di Coppa Italia

La rete di Guendouzi contro il Genoa ha portato la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia e fatto aumentare in maniera sensibile la possibilità di vedere nel turno successivo un altro derby della Capitale.

Derby ai quarti di finale?

Se la Roma di Mourinho dovesse superare la Cremonese (che lo scorso anno eliminò a sorpresa nella Coppa Nazionale prima il Napoli e poi i giallorossi, ndr) nel suo ottavo di finale (in programma il 3 gennaio 2024 alle 21:00 allo Stadio Olimpico), sarà derby ai quarti. Questa è l’unica condizione che manca per assistere alla seconda stracittadina stagionale dopo il mediocre zero a zero maturato in campionato lo scorso 12 dicembre.

Quando si gioca?

L’ipotetico derby di Coppa Italia vedrà la Lazio come squadra di casa ed è in programma allo Stadio Olimpico il 9 gennaio 2024. La stracittadina si giocherà in partita secca, niente andata e ritorno. La squadra romana che dovesse passare il turno in semifinale sfiderà una fra Juventus, Salernitana, Napoli e Frosinone.

I precedenti in Coppa Italia

In totale le sfide in Coppa Italia fra Roma e Lazio sono 20. Il bilancio è favorevole ai giallorossi con 11 vittorie romaniste, 2 pareggi e 7 vittorie biancocelesti. Il precedente più noto e più importante del derby in Coppa Italia è quello del 26 maggio 2013 quando con un gol di Lulic in finale la Lazio alzò la “coppa in faccia” ai rivali della Roma. L’ultimo incrocio fra le due formazioni nella coppa nazionale risale inveece alla stagione 2016/2017. In quel caso le due compagini si affrontarono in una sfida di andata e ritorno in semifinale. Il doppio confrontò premio i biancocelesti allenati allora da Inzaghi.