Lazio-Roma, le pagelle biancocelesti: Zaccagni MVP del Derby di Coppa Italia

La Lazio ha vinto il derby 1-0 contro la Roma e si porta a casa la stracittadina e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Decide il match Zaccagni, MVP della partita, autore del gol su calcio di rigore.

Ecco le pagelle di RomaToday

Mandas 6: Debutta con la maglia della Lazio nel Derby. Si dimostra un debutto soft, sporcandosi i guantoni sono su una conclusione centrale di Belotti nel finale.

Lazzari 6,5: Spinta sulla fascia destra, mette in mezzo un paio di palloni interessanti. (dal 67’ Pellegrini 6: Attento).

Patric 6,5: Non soffre la fisicità di Lukaku e nulla.

Romagnoli 6,5: Ritorna in campo dal 1’ in una partita non facile. Tiene a bada gli attaccanti giallorossi.

Marusic 6,5: Bene in fase difensiva, copre ogni spazio. Prudente in avanti.

Cataldi 6: Gioca semplice, senza rischi. (dal 67’ Rovella 6: Equilibrato).

Guendouzi 6,5: Lotta e combatte su ogni pallone.

Vecino 6,5: L’uomo più pericoloso della Lazio. Sfiora più volte il gol ma trova un attento Rui Patricio.

Felipe Anderson 6,5: Dà continuità alla prestazione di Udine e si vede.

Castellanos 6: Perde il duello con Mancini ma ha il merito di guadagnarsi il rigore che decide la partita. (dal 77’ Isaksen 6: Entra col piglio giusto).

Zaccagni 7: Decide ancora una volta il Derby. Un rigore pesante e importantissimo battuto sotto la Curva Sud senza timore. (dal 67’ Pedro 5: Nervoso e irritante. Si fa espellere cadendo anche nelle provocazioni avversarie.

Sarri. 7: Prepara bene la partita. La Lazio si copre e va in contropiede. I Derby sono le sue partite.