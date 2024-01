Lazio-Roma, le pagelle giallorosse: Huijsen errore di gioventù, Lukaku un fantasma

La Roma abbandona la Coppa Italia venendo sconfitta per uno a zero dalla Lazio nel Derby. I giallorossi perdono oltre alla partita per un calcio di rigore di Zaccagni causato da Huijsen, anche Paulo Dybala vittima dell’ennesimo infortunio.

Ecco le pagelle di RomaToday

Rui Patricio 6,5: Il migliore della Roma. Il portiere portoghese scelto a sorpresa da Mourinho, si fa trovare prontissimo. Nega il gol a Vecino in più occasione, nulla può sul rigore di Zaccagni.

Kristensen 5,5: Tanti errori, fuori ruolo. Specie in impostazione.

Mancini 5,5: Tiene a bada Castellanos ma è troppo nervoso e paga questo a caro prezzo venendo espulso al triplice fischio.

Huijsen 4: Dopo l’ottimo debutto in giallorosso contro l’Atalanta, macchia la sua avventura romanista al Derby. Un errore grave, intervento in netto ritardo su Castellanos che vale il rigore decisivo. Sfortunato e ingenuo.

Karsdorp 5: Male, molto male l’olandese. Sbaglia tanti passaggi e tutti i cross. (dal 58’ Azmoun 4,5: Rimasto a Roma proprio per questo ciclo di partite importanti non incide. Si fa espellere per reazione su Rovella).

Cristante 5: In netto calo fisico il centrocampista. Stanco e poco lucido.

Paredes 5: Come se non ci fosse. Un peso per la Roma, in mezzo al campo si limita al retropassaggio.

Bove 6: Lotta come un leone ma non è accompagnato dai compagni. Stoico nel non fare la sceneggiata dopo aver subito il lancio di una bottiglia di vetro dalla Tribuna Tevere. (dal 76’ El Shaarawy 5,5: Non riesce a trovare l’acuto giusto).

Zalewski 5: Non salta mai l’uomo e nemmeno ci prova. Sbaglia ogni traversone. Una delusione. (dal 58’ Spinazzola 5: Irritante l’ex Juventus. Non ha il passo scattante di una volta e nemmeno la qualità nei cross. La sua avventura alla Roma è al capolinea).

Dybala 6: Prova ad illuminare ma il suo derby dura 45 minuti, fermato ancora una volta da un problema muscolare. (dal 46' Pellegrini 5: Capitano senza grinta e mordente. Non trascina la squadra ma si fa trascinare giù dai suoi).

Lukaku 4,5: Altra partita importante altro flop di Big Rom. Cancellato dalla coppia Romagnoli-Patric. Si crea l’unica occasione nel recupero in rovesciata ma calcia alle stelle. Malissimo.

Mourinho 4: Brutto e inquietante passo indietro dopo la bella prova con l’Atalanta. La squadra non crea nulla, niente di niente. Nel post partita si appella all’infortunio di Dybala e al rigore da Var quando l’intervento di Huijsen è in palese in ritardo. Solite storie, solite scuse.