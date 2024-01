Gli sfottò post Derby: ecco le reazioni dei tifosi

Al triplice fischio del Derby di Coppa Italia oltre alla felicità dei tifosi biancocelesti sono partiti gli immancabili sfottò parte integrante della stracittadina. Tanti i messaggi social verso i rivali con Mourinho e Huijsen fra i più bersagliati dalla tifoseria biancoceleste, con sfottà iniziati già dalle scenografie.

Da Ibanez a Huijsen

I tifosi della Lazio hanno trovato il loro nuovo eroe del Derby. Dopo Ibanez protagonista in negativo per la Roma delle ultime sfide della Capitale, nuovo bersaglio dei tifosi laziali è il giovanissimo Huijsen. L’olandese ha macchiato il suo primo Derby commettendo il fallo da rigore su Castellanos che ha deciso la partita. Da Ibanez a Huijsen scrivono i laziali parafrasando la frase “Da padre in figlio” e non mancano varie vignette con i due giocatori con la maglia della Lazio. “A regà so Ibanez” e ancora scrive l’utente viacalr: “Secondo me Ibanez è stato sostituito benissimo da Huijsen. Non abbiamo rimpianti”.

Morto un Ibanez se ne fa un altro pic.twitter.com/hYxoBaauvG — Ronacs #ForzaFallimento (@_Ronacs) January 10, 2024

Lukaku e Mourinho

Non mancano le prese in giro a Lukaku e Mourinho. Lo Special One nel post partita ha parlato di “rigore moderno” concesso alla Lazio. Centinaia i fotomontaggi del portoghese che diventa protagonista di una vecchia pubblicità di un amaro. "Ultimi 4 derby, gol Roma 0, Tiri in porta Roma 3. Mourinho resisti" e il Mou che piange sono fra i messaggi e le immagini più in voga. L’attaccante belga invece è stato cancellato dalla partita da Patric e i tifosi della Lazio lo sottolineano mostrando Big Rom uscire dalla tasche dello spagnolo. "Pare il 27 maggio" scrive Mattia. Festeggiamenti anche per il rosso a Mancini.

“È u riguore de era moduerna”

Con la Cremonese e Atalanta invece tutto ok ??? José così ti cade la maschera! Se ne sono accorti pure i Romanisti, hai fatto 1 tiro in 90Min ??#LazioRoma #Derby pic.twitter.com/bvHVMCt74a — MikeShowSha (@MikeShowSha) January 10, 2024