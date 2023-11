Lazio-Roma: un derby mediocre fra due allenatori senza ambizione Meglio due feriti che un morto. Così si può riassumere la brutta stracittadina con Sarri e Mourinho che non si sono fatti male narcotizzando le ambizioni di Lazio e Roma

Lazio-Roma (lapresse)

Lo zero a zero del Derby è la fotografia di un derby mediocre fra due squadre mediocri. Un punticino che non dà niente a nessuno e permette a Roma e Lazio di non sprofondare nella tristezza prolungata causa sosta per le nazionali. Un derby falloso e irritante, con poco calcio (con più discussione fra lo spettacolo delle Curve che rispetto a quello successo in campo) fra due compagini che si stanno rassegnando ad un campionato di metà classifica, senza obiettivi e senza ambizione.

Sponda Lazio. Ripetere che il mercato ha reso la squadra più completa è uno specchio per le allodole. Kamada non gioca, Pellegrini non gioca, Isaksen non gioca, Catellanos non ha continuità, Rovella escluso quando conta. La squadra è inferiore rispetto allo scorso anno e lo è perché non è stato sostituito un giocatore di livello come Milinkovic-Savic che da solo spostava equilibri. Rispetto lo scorso anno oltre all’assenza del Sergente è evidente che la Lazio non porta più il suo pressing feroce e non attacca l’area. Problemi che si sono evidenziati nel Derby (partita per Sarri più importante rispetto a quella col Feyenoord con cui ti giocavi fetta di qualificazioni agli ottavi di Champions League che dovrebbe essere obiettivo principale per far sempre meglio, partita che, fortunamente per i biancocelesti, è stata vinta) con la Lazio si più pericolosa della Roma ma senza riuscire a trovare la stoccata decisiva. Un brutto secondo tempo della Lazio che si è abbandonata al non gioco della Roma, e con dei cambi discutibili. Ok l’infortunio di Vecino ma un Castellanos in panchina non si può vedere in una partita così, quando è rimasto, anche troppo lungo a passeggiare in campo Felipe Anderson. Il primo anno adattamente, il secondo anno positivo, questo terzo anno di Sarri è deludente.

Sponda Roma. Ennesima dimostrazione che i giallorossi e il pallone siano due mondi distanti e che Mourinho (vicino all'addio a fine anno) continua a vendere fumo. Il tecnico dice che la squadra dava la sensazione di poter colpire (come può essere se non tiri mai verso la porta?) non ha mai creato pericoli nemmeno su piazzati, possesso palla sterile e un primo tempo passato nella propria area di rigore. Dopo la trasferta di Milano contro l’Inter e quella di Praga contro lo Slavia ennesima prova di una Roma inoffensiva che non gioca se non per non prenderle (e spesso non succede). Questo non gioco viene cancellato dallo Special One che cambia obiettivo attaccando Pedro e arbitro anastetizzando le potenzialità di una squadra che davanti conta una delle coppie più forti del campionato Lukaku-Dybala.

Sarri e Mourinho, chi più o chi meno, al loro terzo anno sulle panchine di Lazio e Roma hanno abbassato il livello (di gioco e risultati) di due squadre narcotizzandone le ambizioni. La stagione anonima delle capitoline è dietro l’angolo e il brutto derby ne è la dimostrazione. Due squadre a cui è andato bene il pareggio e che non hanno avuto la voglia e la forza di andarsi a prendere la stracittadina e punti pesanti in classifica.