Lazio-Roma 0-0: Derby con poche emozioni, Sarri e Mourinho si dividono la stracittadina

Finisce zero a zero il derby della Capitale. Una partita che nel primo tempo ha visto più Lazio, pericolosa e che ha sfiorato più volte il gol con una Roma che subiva i biancocelesti. Nella ripresa, la squadra di Sarri cala di intensità e la Roma abbassa i ritmi senza mai creare pericoli in avanti. Non un derby da ricordare, molto nervoso e falloso e con poche occasioni. La squadra di Mourinho resta avanti in classifica ai biancocelesti di un punto.

Lazio-Roma, la cronaca

Primo tentativo del derby è di Lukaku che di testa però non trova la porta. Al 13esimo tiro di Karsdorp respinge Provedel, e segna Cristante ma in fuorigioco e l’arbitro annulla. Al 25esimo tiro dalla distanza di Luis Alberto che sbatte sul palo. Al 28esimo gran parata di Rui Patricio su un colpo di testa di Romagnoli vicino al gol dell’ex. Al 43esimo opportunità per Luis Alberto ma questa volta il 10 laziale da ottima posizione calcia alto. Al 73esimo tiro dalla distanza di Vecino, blocca Rui Patricio. L’uruguaiano al momento del tiro si fa male ed è costretto ad abbandonare il derby.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5, Patric 6, Romagnoli 7, Marusic 6 (dall’82’ Hysaj s.v.); Cataldi 5,5 (dal 65’ Vecino, dal 75’ Rovella 6), Guendouzi 6,5, Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5,(dall’82’ Kamada s.v.), Immobile 6, Pedro 6 (dal 65’ Isaksen). All.: Sarri 5,5

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Llorente 6, N’Dicka 5,5; Karsdorp 6 (dall’85’ Celik s.v.), Bove 6 (dall’83’ Renato Sanches s.v.), Paredes 6, Cristante 6, Spinazzola 6 (dal 90' Kristensen s.v.); Dybala 5 (dall’83’ Azmoun s.v.), Lukaku 5. All.: Mourinho 5,5

Ammoniti: Immobile (L), Luis Alberto (L), Patric (L); Mancini (R), N’Dicka (R), Lukaku (R), Azmoun (R)

Arbitro: Massa

I top e flop del derby

Rui Patricio 6,5: Il migliore della Roma. Un intervento superbo su Romagnoli e sicurezza sui tiri dalla distanza.

Romagnoli 7: Il migliore della Lazio. Cancella Lukaku e Dybala dalla partita e si rende pericoloso in avanti.

Felipe Anderson 5: Non punta mai l'uomo, incosistente.

Dybala 5: Non riesce ad entrare in partita e a incidere. Una bella palla per Bove e poco altro.