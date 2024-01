Lazio-Roma 1-0; la diretta: Zaccagni gol su rigore, Vecino sfiora il raddoppio

Alle 18:00 il fischio d'inizio di Lazio-Roma, secondo derby della stagione dopo lo zero a zero di campionato. Chi vince vola in semifinale dove troverà la vincente di Juventus-Frosinone. Ad inizio ripresa Zaccagni su rigore porta avanti la Lazio.

È incredibile come si sia sgretolata la #Roma passando in svantaggio.

O è perché se manca #Dybala dal campo non ci sono più idee? ?

Nel secondo tempo è scesa solo la #Lazio in campo. Boh.#LazioRoma #CoppaItalia #CoppaItaliaFrecciarossa — ?β?ις (@UbrisIT) January 10, 2024

61'- Tiro di Pellegrini da fuori area debole, para Mandas;

60'- Ammonito Castellanos per fallo su Paredes;

58'- Mou toglie Karsdorp e Zalewski e fa entrare Azmoun e Spinazzola;

57'- Doppia occasione per Vecino che prima trova sulla sua strada Rui Patricio e poi calcia fuori

Huijsen fino a ieri trattato come fenomeno, adesso invece sarà il nuovo Ibanez. #LazioRoma @ReteSport @Giangidorsi — Liberalismo Quotidiano ? (@DottLiberalismo) January 10, 2024

51'- Gol della Lazio. Dal dischetto va Zaccagni che non sbaglia e porta avanti i biancoelesti;

49'-Orsato va a rivedere un'entrata in ritatrdo di Huijsen su Castellanos. Rigore per la Lazio

48'- Parata di Rui Patricio su colpo di testa ravvicinato di Vecino;

Dybala out, buona serata ragazzi #LazioRoma — Ari (@arilovestay) January 10, 2024

46'- Inizia la ripresa. Nella Roma esce Dybala, non in perfette condizioni fisiche ed entra Pellegrini;

Primo Tempo

Zero a zero e zero emozioni in questo primo tempo del derby. Lazio e Roma non si fanno male, il pallone scotta e sono tanti gli errori in fase di impostazione. Nei giallorossi male gli esterni, nei biancocelesti Castellanos sta perdendo il confronto con Mancini.

45'+2- Finisce 0-0 il primo tempo del Derby.

45'+1- Grande chiusura di Mancini che evita un destro di Guendouzi nell'area piccola;

44'-Interrotto per un minuto il derby per un fumogeno in campo. Partita ripresa;

43'- Sbracciata di Lukaku su Patric. Punizione per il i biancocelesti;

41'- Fallo di Romagnli su Lukaku;

40'- Cross di Marusic, si rifugia in rimessa laterale la Roma;

Direttamente ai rigori per cortesia tanto saranno 120 minuti di niente #LazioRoma — Camara con vista (@divvuerre3) January 10, 2024

Sembra una partita di Subbuteo senza le porte. Lo sanno che ci sono, vero?#LazioRoma #CoppaItalia — Luca Cirella (@lucacirex) January 10, 2024

Dopo il sorpasso in campionato la Roma non può permettersi di perdere sta partita e in un modo o nell'altro passerà il turno.

La Lazio poi ha in porta uno sconosciuto all'esordio.#LazioRoma — Jack (@Grande__Jack80) January 10, 2024

33'- Cross di Karsdorp per Lukaku, blocca Mandas che subisce fallo dal belga

32'- Nessuna delle due squadre riesce a creare qualcosa di pericoloso;

Non un derby particolarmente brillante

Non augurerei Karsdorp e Zalewski nemmeno al mio peggior nemico #LazioRoma — ErNinja™? (@stockazz) January 10, 2024

Felipe Anderson in queste condizioni il

Campo non deve proprio vederlo #LazioRoma — Carlo SP9R (@liberalalazio82) January 10, 2024

Karsdorp e Zalewski una roba inguardabile #LazioRoma — DaveC (@DaveAsRoma) January 10, 2024

24'-Lazzari tira col sinistro, devia in corner Mancini;

20'-Cataldi ci prova su punizione, blocca Rui Patricio;

il laser sulla faccia di Dybala mamma mia che gentaglia ahahahahah #LazioRoma — rò? (@nmrpmst91) January 10, 2024

19'- Fallo di Kristensn su Zaccagni, punizione per la Lazio;

15'- Fallo di Cataldi su Dybala che stava per calciare dal limite. Punizione per la Roma;

14'- Invenzione di Dybala per Zalewski, il cross del polacco è respinto dalla difesa della Lazio;

9'- Kristensen sbaglia il passaggio, Castellanos intercetta e calcia trovando la deviazione in corner di Mancini;

7'- Var all'opera per un contatto in area fra Mancini e Castellanos. Non c'è nulla riprende il derby;

6'- Zaccagni scappa via a Karsdorp e mette in mezzo con Mancini che chiude su Castellanos;

E speriamo in 90 minuti di mani addosso e sputi in faccia. Perché, diciamocelo, anche questo è il derby. #LazioRoma — il Signor Bay (@SignorBay) January 10, 2024

5'- Tentativo di Paredes dal limite respinto da Guendouzi;

Qui le immagini dello show delle tifoserie prima del fischio d'inizio

1'-Inizia il Derby;

Lancio di fumogeni tra Tevere e Distinti Sud

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

#LazioRoma 40 minuti ad un ansia tremenda — Nico Bruce Harper #Iosonoantifascista (@domenicoditell1) January 10, 2024

Grande sorpresa fra i tifosi biancocelesti per la scelta di Sarri di mandare in campo Mandas. I tifosi della Roma apprezzano invece la fiducia a Huijsen.

Vorrei sapere ma chi ti Mandas. #LazioRoma — Killer Cereali (@prendiunabirra) January 10, 2024

Grande sorpresa nella formazione titolare della Lazio. Sarri recupera Luis Alberto ma non Provedel e in porta si affida al greco Mandas alla prima presenza con la maglia laziale.

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Guendouzi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Nella Roma Mourinho si affida all'usato sicura e punta su Rui Patricio sui pali invece di Svilar. Prima da titolare per Huijsen con Cristante che torna in mezzo al campo.