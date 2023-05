"Immobile simulatore": la Lazio replica all'accusa dell'Udinese

La vittoria della Lazio contro l'Udinese si porta dietro tante polemiche friulane. I bianconeri infatti hanno mal digerito la sconfitta accusando Immobile e il club biancoceleste di aver influito sulle scelte arbitrali. La Lazio non ci sta e replica alle accuse.

Il rigore

La Lazio ha vinto per uno a zero grazie ad un gol di immobile su rigore nella ripresa. La rete del capitano laziale è arrivata dagli undici metri per un tocco di Masina che ha atterrato il centravanti. "Rigore netto" dichiara il 17 laziale al termine della partita aggiungendo che l'arbitro gli avrebbe detto che non ha accentuato la caduta".

Furia Udinese

L'Udinese è una furia. Se Sottil placa i toni: "La Lazio ha giocato meglio, ma il rigore non c'era", il d.g. Marino mette benzina sul fuoco. Queste le parole del dirigente: "Siamo inferociti. Una partita in bilico viene decisa da un rigore che non c'è. È una chiara simulazione ed è incredibile che tra arbitro e var non se ne sia accorto nessuno. Immobile si tuffa e trova il contatto con Masina" e aggiunge "Nel secondo tempo Pairetto ha preso tutte le decisioni dubbie in favore della Lazio. Nell'Intervallo aveva subito pressione da parte dello staff tecnico". Accuse pesanti da parte dei friulani.

La rispsota della Lazio

La Lazio non sta zitta e alle accuse gravi di Marino risponde prima con Sarri: "Per me il rigore c'era e ce n'erano altri due. Le pressioni su Pairetto sono false. Tirino fuori le immagini" e poi con la società definendo inappropiate e inaccettabili le parole del dirigente bianconero. Queste le parole di Roberto Rao responsabile della comunicazione della società biancoceleste (con successivo comunicato, ndr) al termine della conferenza stampa post partita di Sarri: “Le dichiarazioni del direttore Marino sulla simulazione di Immobile nell’episodio del rigore sono inappropriate, quelle sul presunto condizionamento dell’arbitro sono invece da ritenersi inaccettabili da parte della Lazio”.