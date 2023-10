Felipe Anderson gela la Lazio: "In contatto con diversi club"

Si fa in salita la strada per il rinnovo di Felipe Anderson (classe 1993) con la Lazio. Il brasiliano in un’intervista al Messaggero ha messo in dubbio il proseguo della sua avventura in biancoceleste.

Le parole di Felipe Anderson

Felipe Anderson ha rivelato di essere in contatto con diversi club e sta riflettendo sul suo futuro. “Sono arrivati molti sondaggi devo prendere la decisione giusta” – ammette l’esterno – “Mia sorella (agente del brasiliano, ndr) è in contatto con i club. Io devo concentrarmi solo sulla squadra dove sono ora”. Parole che di certe non possono far felici i tifosi della Lazio che rischiano di perdere a breve il calciatore.

Il contratto di Felipe Anderson

Felipe Anderson è tornato nella sua seconda avventura alla Lazio nel 2021 firmando con il club biancoceleste un triennale, guadagnando circa 2,5 milioni di euro a stagione. Il calciatore andrà in scadenza a giugno 2024 e ad oggi è uno degli intoccabili di Sarri che lo ha sempre schierato dal suo arrivo non solo sull’esterno ma anche come vice Immobile. Ad oggi però non c’è traccia di rinnovo e da gennaio l’esterno offensivo potrà cercare una nuova casa e andare via a zero. Su di lui c’è il pressing di diversi club arabi (che tentano anche Immobile, ndr) ma anche europei.

Problema rinnovo

Lazio e giocatore avevano iniziato a parlare di rinnovo nella scorsa stagione ma la fumata bianca non è arrivata e anzi ora si allontana. Felipe Anderson quando per tornare alla Lazio ha deciso di ridursi lo stipendio passando dai 3,5 milioni di euro che guadagnava al West Ham agli attuali 2,5. Il brasiliano ora richiede la stessa cifra che prendeva con gli Hammers, Lotito è pronto ad arrivare a 3 milioni di euro più bonus. Distanza non incolmabile ma al momento i contatti per il rinnovo sono in stand-by con Lotito che sta trattando anche per quello di Zaccagni.