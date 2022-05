Lazio, Reina ultimo anno e poi il ritiro. L'annuncio del portiere

Pepe Reina sarà ancora il portiere della Lazio nella prossima stagione. Per lo spagnolo è arrivato il rinnovo automatico del suo contratto, ma la prossima annata sarà la sua ultima da calciatore.

Il rinnovo di Reina

Il rinnovo del contratto di Reina è stato automatico. Infatti nel contratto dell'estremo difensore spagnolo c'era una clausola per il rinnovo automatico in caso di raggiungimento di un posto in Europa. La Lazio ha centrato la qualificazione in Europa League, obiettivo stagionale del club, con una giornata di anticipo (pareggio a Torino contro la Juventus) e quindi Reina resterà in biancoceleste nella prossima stagione. L'ex Milan in Spagna, ora in vacanza prima del ritiro di Auronzo, ha commentato così la stagione della Lazio: "La stagione è andata bene, abbiamo raggiunto l?obiettivo Europa che ci eravamo prefissati a inizio stagione. La Serie A è competitiva, siamo stati in lotta con tante squadre. Bene che siamo entrati in Europa League con una giornata d?anticipo?.

Il ritiro di Reina

Il prossimo però, salvo clamorosi ripensamenti, sarà l'ultimo anno da calciatore di Reina. L'estremo difensore infatti ha dichiarato che al termine della prossima stagione appenderà i guanti al chiodo chiudendo una carriera lunga ventiquattroanni. "Giocherò per un altro anno. Penso sarà l?ultimo. Il ventiquattresimo da professionista e chiuderò così. Voglio fare l?allenatore".

Reina e la Lazio

Arrivato nel 2020 nella Capitale, Reina (classe 1982) si avvia alla terza stagione in maglia Lazio. Inizialmente presentato come portiere di riserva Reina si è preso il posto da titolare nell'ultimo anno di Inzaghi, e poi ha trovato la conferma di Sarri fino alla prima parte di stagione, dopo il tecnico ha preferito Strakosha magari per spingere l'albanese al rinnovo che non è arrivato. La Lazio è alla ricerca di un portiere titolare e il nome di Carnesecchi è di nuovo in ascesa e quindi l'ultimo anno di Reina si prospetta da riserva. In due stagioni in biancoceleste il portiere spagnolo ha totalizzato ben 54 presenze. Girovago del calcio, Reina ha vinto tutto fra Champions League e Mondiali, vestendo le maglie prestigiose di top team come Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco. In Italia oltre a quella della Lazio, ha difesa la porta di Milan e Napoli.