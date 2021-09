Lazio, Reina premiato come miglior portiere della scorsa stagione

Questa mattina si è tenuta presso la Sala d'onore del Coni la consegna dei premi Manlio Scopigno-Felice Pulici. Durante l'evento sono stati premiati il portiere della Lazio Pepe Reina, e l'allenatrice della Lazio Women Carolina Morace.

Il premio a Reina

Reina è stato premiato dalla giuria del premio Scopigno-Pulici come miglior portiere della Serie A. A consegnare il premio al portiere biancoceleste è stato Dino Zoff ex allenatore della Lazio negli anni '90. Il portiere spagnolo durante la cerimonia ha parlato percorso intrapreso con Sarri. "Ci vuole un po’ di pazienza, anche se nella piazza di Roma non è scontato" dice Reina. "Serve fare tutto per bene ed ottenere risultati. Il nostro potenziale è forte e noi porteremo avanti il nostro percorso".

I numeri di Reina alla Lazio

Reina (39 anni) è alla sua seconda stagione alla Lazio. Arrivato come secondo, il campione spagnolo ha scalato le gerarchie e si è preso il posto da titolare nella Lazio con Inzaghi prima e Sarri poi. Con la maglia biancoceleste Reina ha totalizzato 41 presenze. Lo spagnolo vanta presenze in Italia con Milan e Napoli, all'estero con Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool. Fra i diversi trofei vinti spiccano i due campionati europei e il mondiale vinti con la Spagna fra il 2008 e il 2012.

Il premio a Carolina Morace

Carolina Morace ha ottenuto il riconoscimento di miglior allenatrice della Serie B femminile. La coach infatti ha guidato la Lazio Women alla storica promozione in Serie A. "Il calcio femminile è cresciuto molto grazie alla FIGC. Ul calcio femminile italiano è sulla buona strada, è in crescita” ha dichiarato Carolina Morace che adesso preparerà la sfida della Lazio contro la Fiorentina, alla ricerca dei primi punti nel masssimo campionato.