Lazio in Champions League già contro l'Udinese: ecco lo scenario

La Lazio nelle ultime uscite ha rallentato la sua corsa verso la Champions League dilapidando il vantaggio accumulato e scivolando dal secondo al quarto posto. La squadra di Sarri però già nel prossimo turno, con una serie di risultati, potrebbe festeggiare in anticipo la qualificazione all’Europa dei grandi.

La frenata

Il successo contro la Juventus aveva lanciato la Lazio verso una Champions League sicura ma tutto ad un tratto i biancocelesti hanno finito la benzina. Dal successo contro i bianconeri nelle ultime sei partiti per Immobile e compagni sono arrivate due vittorie (Sassuolo e Spezia), un pareggio (Lecce) e tre sconfitte (Inter, Milan e Torino). Una brutta frenata che ha fatto scivolare la Lazio al quarto posto perdendo tante certezze.

Match point

Nonostante il serbatoio scarico la Lazio può sorridere. Infatti se i biancocelesti non corrono non lo fanno nemmeno le inseguitrici. La Lazio, quarta, conserva 4 punti di vantaggio sul Milan quinto a tre giornate dalla fine che vuol dire che mancano 5 punti alla qualificazione in Champions League. Ma la matematica qualificazione potrebbe però già arrivare nel turno successivo. In caso di vittoria biancoceleste contro l’Udinese e nel caso di mancata vittoria del Milan contro la Sampdoria per la Lazio sarebbe certezza Champions visti gli scontri diretti contro i rossoneri che vedono i biancocelesti in vantaggio in virtù dei gol segnati (4 vs 2). Infatti con sei punti di vantaggio sull'ex Pioli (ma anche sulla Roma di Mourinho) a due giornate dalla fine e con le tre squadre a pari punti alla fine dell'ultima giornata, la Lazio sarebbe inarrivabile per via degli scontri diretti e classifica avulsa.

Attenzione alle coppe: lo scenario peggiore

Da qui al termine della stagione resta però in piedi uno scenario nefasto per i biancocelesti con la Lazio che potrebbe restare fuori dall’Europa per colpa di Inzaghi e di Mourinho e Allegri. L’Italia può iscrivere massimo cinque squadre alla prossima Champions League, squadre che possono qualificarsi anche per il cammino in coppa. Se l’ex Inzaghi dovesse alzare la Champions (finendo il campionato fuori dalle prime quattro) ad Istanbul e Mourinho/Allegri vincere l’Europa League (restando sesto in Serie A) la Lazio rischierebbe di finir fuori. Uno scenario nefasto, improbabile per la serie di combinazioni nel piazzamento finale del campionato di diverse squadre, ma possibile. Anche in attesa della squalifica o meno della Juve.