Provedel e Zaccagni non vanno in Nazionale: ecco perché

La bella vittoria contro l’Atalanta ha lasciato degli strascichi in casa Lazio. Infatti a Formello si registrano due problemi per Provedel e Zaccagni che hanno dovuto dire no alla chiamata di Spalletti per le partite della Nazionale.

L’infortunio di Provedel

Ivan Provedel ha riportato un infortunio all’anca. Si tratta di un problema che l’estremo difensore si porta da qualche settimana e soltanto un’infiltrazione ha permesso lui di scendere in campo contro i bergamaschi. Il problema si è manifestato contro l’Atalanta dopo lo splendido intervento di Provedel sul tiro di De Ketelaere.

L’infortunio di Zaccagni

Mattia Zaccagni è stato un grande protagonista della partita. L’ala biancoceleste ha fatto impazzire la difesa nerazzurra mostrandosi in grande spolvero rispetto le ultime uscite. Il 20 laziale è stato vittima pure di alcuni interventi duri da parte dei difensori orobici riportando un problema alla caviglia. “L’ho tolto per dei problemi alla caviglia, speriamo bene” ha dichiarato Sarri al termine della partita.

I tempi di recupero

I due giocatori entrati in pianta stabile della nuova Nazionale di Spalletti ma a causa di questi infortuni hanno dovuto dire no alla convocazione per le partite contro Malta e Inghilterra valide per la qualificazione agli Europei. Visto il periodo di sosta non c’è grande preoccupazione a Formello con l’allenatore che confida di recuperare i due titolarissimi per il ritorno in campo della Lazio il 21 ottobre contro il Sassuolo.