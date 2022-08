Lazio-Provedel: affare in chiusura. I dettagli

La telenovela Provedel-Lazio sembra essere arrivata al capolinea. Infatti nel weekend Sarri avrà il suo portiere, il secondo dopo l'arrivo del portoghese Maximiano.

Provedel-Lazio le difficoltà

La trattativa per arrivare a Provedel si è rivelata più complicata del previsto. Le difficoltà per la Lazio non sono arrivate dal calciatore che ha da tempo trovato l'accordo con i biancocelesti (quinquennale a 1,3 milioni di euro a stagione) e che ha forzato la mano con lo Spezia per ottenere il via libera, ma proprio dal club ligure. I bianconeri infatti hanno trattenuto Provedel, nonostante avessero accettato l'offerta della Lazio di 2,5 milioni di euro, perchè in cerca di un nuovo numero uno, Dragowski della Fiorentina.

L'arrivo di Provedel

Fra sabato e domenica l'affare Provedel-Lazio si chiuderà. Decisiva la volontà del calciatore di raggiungere la Lazio e di Sarri nel volerlo in rosa. Il calciatore atteso a Roma sosterrà le visite mediche la prossima settimana in tempo per la prima giornata di Serie A contro il Bologna di domenica 14 agosto all'Olimpico. Provedel pur di vestire la maglia della Lazio ha rifiutato la corte del Napoli che aveva offerto di più allo Spezia (3 milioni).

I numeri di Provedel

Provedel classe 1994 ha alle spalle tre stagioni (divise fra Empoli e Spezia) in Serie A per un totale di 76 presenze. In liguria nelle ultime due stagioni, lo scorso anno ha collezionato 31 presenze con 52 gol subiti e 7 clean sheet. Provedel arriva alla Lazio da secondo ma con la possiblità di giocarsi le sue opportunità per scalzare il titolare, al momento, Maximiano.