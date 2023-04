Lazio da record: Provedel e Milinkovic-Savic nella storia del club

Lazio continua a volare in alto direzione Champions League. I biancocelesti secondi in classifica continuano a macinare record a conferma del grande campionato giocato fino ad ora dai ragazzi di Sarri.

Che difesa

Contro il Monza la Lazio ha vinto due a zero allungando a +5 dalla coppia Inter-Roma al quarto posto, e a +4 dal Milan terzo. La vittoria in Lombardia ha confermato che la forza della Lazio è la difesa. La squadra di Sarri ha la miglior difesa del campionato con soli 19 gol subiti in 28 partite. In Italia nessuno ha fatto meglio, mentre in Europa i biancocelesti sono allo stesso livello di Newcastle e Atletico Madrid e dietro soltanto al Barcellona che ne ha subiti 9. Una difesa bunker supportata da una grande fase difensiva di tutta la squadra.

Provedel da record

Una grande difesa e un grande portiere per la Lazio. I numeri della retroguardia biancoceleste brillano anche grazie alle prestazioni di Ivan Provedel. L’estremo difensore continua la sua marcia da record e a Monza con una super parata su Petagna ha mantenuto inviolata la sua porta per la 17esima volta in campionato diventando il portiere della Lazio con più clean sheet di sempre in Serie A in una stagione. Prossimi obiettivi il trio Ballotta, Berni e Peruzzi che nella stagione 2006-2007 raggiunsero insieme quota 18 clean sheet. Il record assoluto appartiene invece a Martina nella Serie B 1987/1988 con 20.

Milinkovic nella storia della Lazio

Nel due a zero contro il Monza è tornato al gol Milinkovic-Savic, una rete che al serbo mancava da gennaio nel 4-0 al Milan. Un gol speciale per il Sergente della Lazio. Non solo per la bellezza del gol, un calcio di punizione splendido ma perché con questa rete, la numero 65, Milinkovic-Savic è diventato il miglior marcatore straniero della storia della Lazio superando Goran Pandev che in biancoceleste ha messo a segno 64 reti.