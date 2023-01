La Lazio compie 123 anni: il programma dei festeggiamenti del popolo laziale

Il pareggio amaro subito allo scadere ha rinviato la prima vittoria del 2023 per la Lazio, ma non ha rovinato la festa biancoceleste per i suoi 123 anni. Infatti proprio il 9 gennaio 1900 veniva fondata la Lazio, la società di calcio capitolina più longeva.

La festa a Piazza della Libertà

Il 2 a 2 con l'Empoli (con Immobile e compagni in campo nel riscaldamento con una maglia celebrativa) del pomeriggio ha lasciato spazio alla festa la sera. Nella notte di ieri, superata la mezzanotte nonostante la pioggia i tifosi laziali si sono riversati a Piazza della Libertà dove con cori e fuochi d'artificio hanno festeggiato il 123esimo compleanno della Lazio. Oggi invece alla ore 11:30 la Lazio Atletica Leggera posizionerà un leggio e passerà all’aggiornamento dei pannelli, presenti nel Giardino Luigi Bigiarelli, che ripercorreranno i momenti salienti della storia del Sodalizio. Sempre nella serata di ieri la Lazio sui social ha festeggiato il suo compleanno.

Le Ali dello Sport

I festeggiamenti biancocelesti continuano il pomeriggio. Alle ore 15 nella Sala Tevere della Regione Lazio, in Via Cristoforo Colombo 212, la Fondazione S.S. Lazio 1900 sarà protagonista e organizzatrice dell’evento “Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà”. L’evento si basa su un calendario solidale “Le Ali allo sport”, ideato e disegnato da Chiara Pasquali che ha voluto rappresentare in ogni mese del calendario, in un’ideale e perpetua staffetta, il tempo, l’impegno, la passione, la resilienza che ogni giorno la Fondazione Lazio S.S. Lazio 1900 mette nel realizzare i propri progetti. Lotta alla disuguaglianza, fair play, coesione sociale alcuni dei temi. L’evento sarà un’occasione per presentare proprio i primi 6 progetti che saranno realizzati nel 2023.

Circolo Canottieri Lazio

Alle ore 18.30, al Circolo Canottieri Lazio, sarà presentato il libro del giornalista Francesco Troncarelli “Come eravamo: quelli che hanno portato il tifo in curva”. Alla presentazione parteciperà anche Giancarlo Oddi (che ne ha scritto la prefazione) campione d'Italia con la Lazio nella stagione '73/'74. Il libro è un amarcord biancoceleste in cui si si racconterà una società che sta cambiando, al pari della moda e della musica.

Infine sempre al Circolo Canottieri Lazio saranno conferiti i "Premi Luigi Bigiarelli 2023". Con tale riconoscimento la Società Sportiva Lazio intende valorizzare coloro che hanno esaltato l'attaccamento ai colori biancocelesti. La lista dei premiati prevede Ciro Immobile, Ivo Mazzucchelli (ex terza linea e bandiera della Lazio Rugby), Gabriele Paparelli, Giorgio Sandri, Maurizio Vallone, Franco Anzidei, Maura Furlotti, (ex capitano della Lazio Calcio femminile) Alessandra Cirelli e Giorgio Bicocchi.