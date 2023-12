Lazio, Luis Alberto infortunato e Kamada in Coppa d'Asia: è emergenza a centrocampo

Il Natale ha portato l’allarme emergenza centrocampo in casa Lazio. Maurizio Sarri infatti rischia di perdere per un lungo periodo Luis Alberto e allo stesso tempo, per motivi diversi, il suo sostituto Kamada. Ecco allora che il tecnico dovrà reinventarsi il reparto.

Infortunio per Luis Alberto

Luis Alberto ha alzato dopo nemmeno 30 minuti alla pari di Immobile, bandiera bianca contro l’Empoli nel turno pre-natalizio. Lo spagnolo nelle ultime settimane ha convissuto con un problema muscolare e lo sforzo in Toscana ne ha aggravato le condizioni. Per il 10 laziale si teme una lesione all’adduttore con uno stop di circa un mese. Gli esami strumentali daranno indicazioni più precise, ma da Formello c’è pessimismo.

Kamada mini-rilancio

L’infortunio di Luis Alberto lascia spazio a Kamada, ad oggi oggetto misterioso e deludente del mercato estivo biancoceleste. Il giapponese non riesce ad ambientarsi nella Serie A e nei meccanismi della squadra di Sarri passando dal ruolo di titolare post Milinkovic-Savic a riserva. Contro il Frosinone toccherà all’ex Eintracht Francoforte sostituire il Mago laziale. Un mini-rilancio visto che poi il centrocampista lascerà Formello per la Coppa d’Asia da giocare col suo Giappone dando un altro colpo al centrocampo di Sarri.

Le soluzioni

Difficile immaginare un intervento sul mercato di Lotito, allora Sarri dovrà reinventarsi il centrocampo. Nello scacchiere del tecnico può ritrovare continuità allora Vecino, perfettamente reintegrato dopo i problemi di qualche settimana fa, per un reparto più fisico con Rovella e Guendouzi. Può trovare più spazio anche Cataldi con l’avanzamento da mezzala di Rovella. Difficile vedere in campo Basic sempre più lontano dalla Lazio.