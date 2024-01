Lazio, la semifinale è tua! 2-1 al Napoli in Coppa Italia Primavera

Continua la grande stagione della Lazio Primavera, che al Fersini di Formello supera anche l'ostacolo Napoli e vola nella semifinale della TimVision Cup, l'equivalente della Coppa Italia per le formazioni giovanili. Per la squadra di Sanderra una vittoria arrivata nell'avvio di secondo tempo, e che ora spalanca le porte di una semifinale contro Torino o Inter.

Il primo tempo

L'inizio è tutto a marca Napoli, che chiude in area la Lazio e protesta al settimo minuto per un contatto in area con Napolitano, per l'arbitro però non c'è nulla. La Lazio si risveglia e si prende due angoli consecutivi, recriminando al 29' per un contatto in area su Cuzzarella, valutato però come sulla palla dall'arbitro. È nel finale che succede di tutto, con Vigliotti che è bravo a controllare e mettere la palla dove Renzetti non può arrivare per il vantaggio partenopeo al 36'. Come dimostrato più volte in stagione però la Lazio non molla, e sugli sviluppi di un calcio di punizione Di Tommaso sorprende la difesa ospite siglando in mischia il gol del pareggio al 41'.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con il ritmo alto della Lazio, con Ruggeri che dopo solo due minuti spreca il vantaggio sparando alto da buona posizione dopo un calcio d'angolo. Al 55' la partita prende una direzione chiara, con Mazzone che non solo si prende il secondo giallo, lasciando il Napoli in 10, ma concede il rigore alla Lazio. Sulejmani spiazza il portiere ospite e porta avanti la Lazio di un gol e un uomo. Dopo il gol la Lazio non riesce a sfondare e controlla senza problemi gli attacchi del Napoli, volando così in semifinale di Coppa Italia Primavera.