La Lazio stacca la spina troppo presto e l'Empoli trova la rimonta, è 2-2 in Primavera 1

Domenica amara per la Lazio Primavera, che in casa contro l'Empoli va avanti 0-2 nonostante l'inferiorità numerica salvo farsi rimontare nel secondo tempo. Uno stop che fa accorciare le avversarie, con l'Empoli che resta quarto a due punti dalla Lazio e Juventus e Sassuolo che si portano a due punti di distanza dal terzo posto occupato dalla Lazio.

Il primo tempo

Un primo tempo a due volti per la Lazio, che va avanti dopo solo undici minuti grazie a Sana Fernandes, che raccoglie il suggerimento di Napolitano e di sinistro fulmina Stubljar. La partita sembra complicarsi al 37' per la Lazio, con Bordon che nel giro di due minuti prende due gialli e lascia così i suoi in dieci. L'Empoli preme ma il gol se lo prende la Lazio, che nel recupero trova il 2-0 grazie a Gonzalez che di rapina mette in rete l'assist di un devastante Sana Fernandes.

Il secondo tempo

Inizio da incubo per gli aquilotti nella ripresa, con il gol di Bucancil dopo solo tre minuti e il pareggio di Corona al 57' che sorprende di testa una Lazio ancora frastornata dal gol in avvio. Sanderra si gioca le carte Yordanov e Cappelli ma nel finale nessuna delle due squadre riesce a sfondare, e restano soltanto le polemiche nel finale per un atterramento in area della Lazio su cui i toscani reclamano un rigore. L'arbitro però non ascolta e termina con un 2-2, che per come si era messa dà più soddisfazione agli empolesi che ai giovani laziali.

Il tabellino

LAZIO-EMPOLI 2-2

Marcatore 12` Sanà Fernandes (L), 45`+3` Gonzalez (L), 48` Bucancil (E), 58` Corona (E)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (76' Cappelli); Gonzalez (54` Sulejmani), D`Agostini (39` Nazzaro), Sanà Fernandes (76' Yordanov).

A disp.: Renzetti, Petta, Serra, Tredicine, Bigotti, Marini, Zazza.

All.: Stefano Sanderra

EMPOLI (4-2-3-1): Stubljar; Barsi, Indragoli, Mannelli, Stassin (46` Falcusan); Bacci, Vallarelli; Kaczmarski (46` Ansah), Bucancil, Barsotti; Corona (72` Bocci).

A disp.: Seghetti, Gaj, Majdandzic, De Ferdinando, Benyahia, Bacciardi, Fini, Dragoner.

All.: Alessandro Birindelli

Arbitro: Carlo Rinaldi (sez. di Bassano del Grappa)

Assistenti: Pierpaolo Vitale-Giuseppe Romaniello

NOTE. Ammoniti: 20` Di Tommaso (L), 34` Bordon (L), 39` Sanderra (L), 40` Stassin (E), 45`+3` Barsi (E)

Espulsi: 36` Bordon (L) per doppia ammonizione