Calciomercato Lazio: la Primavera punta Diakite del Terracina

La Lazio Primavera che continua a competere per il salto di categoria guarda a nuovi possibili innesti per il mercato invernale. Fra questi un giovane talento che milita nell'Eccellenza laziale, Madou Diakite.

Nel mirino della Lazio è finito Madou Diakite, portiere classe 2004 in forza al Terracina, squadra militante nel Campionato d'Eccellenza Girone B del Lazio. Diakite è un giovane talento con diverse presenze in Under 20 con la Nazionale del Mali, e grazie alle sue parate ha contribuito a portare la propria nazionale lo scorso settembre, in semifinale di Coppa D’Africa Under 20 venendo poi eliminato ai calci di rigore.

Il club biancoceleste starebbe pensando di portare subito a Formello alla corte di mister Mauro Pernarella il giovane estremo difensore con passaporto spagnolo.