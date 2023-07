SS Lazio: presentata la terza maglia

Dal ritiro di Auronzo di Cadore la Lazio prepara la stagione 2023/2024 che vedrà il club biancoceleste rigiocare la Champions League. In attesa dei colpi di mercato, la Lazio ha svelato la sua terza maglia che strizza l’occhio al passato.

Il terzo kit

Proprio come le maglie home e away, anche la terza divisa della Lazio disegnata da Mizuno celebra i 50 anni dell’anniversario del primo scudetto della storia del club.

La divisa è caratterizzata dall’intreccio della lettera “L” numero romano che significa 50 come gli anni passati dalla vittoria dello scudetto della Banda Maestrelli. Il design di ispirazione classica è stampato in rilievo sul fronte della maglia, sul colletto e sulle maniche creando un effetto mosaico. La maglia è di colore bianco, col colletto blu navy proprio come i pantaloncini (caratterizzati dal motivo geometrico L sui lati) e i calzettoni.

Le altre maglie

Il terzo kit di gara completa tutte le divise a disposizione dei ragazzi di Sarri per la stagione 2023/2024. Lo scorso 7 luglio era stata svelata la prima maglia di colore celeste con l’iconica aquila Olympia sul petto con un design in rilievo. Sulla maglia di trasferta di colore blu navy spicca il tricolore inserito nelle strisce in rilievo nella parte anteriore e in quelle sul bordo dei polsini.

Il materiale

Tutti i kit a disposizione della Lazio per la stagione 2023/2024 celebrano il primo scudetto del club ma anche l’impegno di Mizuno e della società biancoceleste a favore della sostenibilità. Infatti tutte le divise sono prodotte in poliestere 100% riciclabile e traspirante.