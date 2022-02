SS Lazio: uscire dall'Europa League può essere un vantaggio. Ecco perché

Giovedì 24 febbraio la Lazio cercherà il pass per approdare agli ottavi di finale di Europa League. Ribaltare il 2 a 1 dell’andata subito dal Porto per gli uomini di Sarri, sarà più un’opportunità che un obbligo. Infatti essere eliminati dall’impegno europeo potrebbe far del bene ai biancocelesti.

I benefici dell'eliminazione

A nessuno piace essere eliminati da una competizione, è chiaro, ma uscire dall’Europa League potrebbe portare dei vantaggi alla Lazio. La rosa biancoceleste non è pronta ad affrontare il doppio impegno campionato e coppa. Sarri vinse la coppa ai tempi del Chelsea quando poteva permettersi di schierare due formazioni diverse (di alto livello) il giovedì e la domenica in Premier League. Alla Lazio non può, quindi concentrarsi soltanto sul campionato farebbe oliare e apprendere più velocemente ai calciatori le richieste e le direttive del tecnico. Troppo spesso la Lazio ha avuto alti e bassi in stagione. Bassi spesso coincisi con partite dopo l’impegno europeo. Proprio nelle sette partite di Serie A dopo le sfide europee la Lazio ha collezionato cinque punti: una vittoria contro la Salernitana, due pareggi con Cagliari e Udinese e quattro (pesanti sul risultato e sul gioco) sconfitte con Napoli, Milan, Bologna e Verona. L’Europa toglie energie fisiche e mentali, a maggior ragione giocando il giovedì, e la Lazio non avendo la possibilità di un ampio turnover ha spesso pagato a caro prezzo il doppio impegno. Ecco perché uscire col Porto non sarebbe una così brutta notizia.

La settimana lunga di Sarri

Poi c’è Sarri che non ama in particolar modo le partite del giovedì. Il tecnico ha più volte ammesso che ama la settimana lunga e preparare così la partita della domenica. Preparare una partita soltanto nell’arco di una settimana significa analizzare fino in fondo qualsiasi dettaglio, senza lasciare nulla al caso e senza impreparazione. Non a caso “La preparazione settimanale della partita" è stato il titolo della tesi di Sarri al corso finale di Coverciano.

Porto, opportunità ma senza ansia

Con soltanto un impegno settimanale la Lazio potrebbe scalare la classifica che adesso la vede al sesto posto a quattro punti dalla zona Champions occupata dalla Juventus, con la sfida di ritorno da giocare allo Stadium. La partita di giovedì col Porto è un impegno da onorare, ma da vivere senza ansia. Certo andare avanti sarebbe uno stimolo ma potrebbe togliere energie per la lotta in campionato mentre un’eventuale eliminazione non sarebbe da disprezzare in casa biancoceleste per poter ambire ad una classifica più elevata e all'Europa che conta.