Lazio-Porto: dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Giovedì 24 febbraio alle 18:45 la Lazio ospiterà il Porto all'Olimpico per la sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nell'andata in Portogallo, la formazione dell'ex Conceição si è imposta per 2 a 1, per passare il turno i biancocelesti dovranno vincere con due gol di scarto. Da questa stagione non conta la regola del gol in trasferta. Per la sfida ai lusitani Sarri recupera Immobile e Acerbi, ma perde Zaccagni e Pedro.

Lazio-Porto, le ultime di formazione

Per l'appuntamento europeo Sarri farà poco calcoli di formazione, nonostante l'eliminazione non farebbe tanto male. La Lazio onorerà la sfida ed ecco dunque che scenderà in campo dal primo minuto Ciro Immobile. Il capitano laziale assente all'andata guiderà l'attacco biancoceleste supportato da un ritrovato Felipe Anderson, ex del match e Cabral. Indisponibile Zaccagni per squalifica, in forte dubbio Pedro, dopo l'infortunio rimediato ad Udine. A centrocampo si rivede Luis Alberto, che non ha giocato contro l'Udinese per squalifica così come Leiva, titolare domani. Completa il centrocampo Milinkovic-Savic. In difesa è recuperato Acerbi, ma il difensore siederà in panchina. Sicuri di un posto Marusic, Patric e Luiz Felipe, ballottaggio fra Radu e Hysaj deludente in Friuli. In porta va verso l'esclusione Reina, ci sarà Strakosha.

Pochi dubbi per Conceição intenzionato a schierare per nove undicesimi la stessa formazione vista nel match di andata. Gli unici dubbi sono Vitinha per Grujic e Galeno per Vieira. Confermatissimo il mattatore dell'andata Toni Martinez.

Lazio-Porto, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cabral. All.: Sarri.

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepè. All.: Conceição.

Lazio-Porto, dove vederla

La partita di ritorno di Europa League fra Lazio e Porto all'Olimpico, sarà visibile su Dazn. Tramite app gli abbonati potranno vedere la partita su smart tv oppure collegare il proprio televisore a console PlayStation o Xbox a dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Disponibile anche la visione tramite app o sito Dazn su pc, smartphone o tablet.

La sfida europea fra Sarri e Conceição sarà trasmessa anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Match fruibile anche tramite SkyGo il servizio streming di Sky.